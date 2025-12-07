夜の接客業（キャバクラ、風俗、ホストなど）だけに限らず、アイドルやセクシー女優にも、迷惑なファンが存在します。迷惑なファンの代表格は本気でキャストに恋をするガチ恋ファンです。そして、そんなガチ恋ファンを大量発生させるタイプのキャストも存在するのです。意図的ではなくふとした素振りで「無意識のうちに恋させてしまう」ケースが多く、ある意味真のモテ女といえます。



そこで、自称「ガチ恋客生産機」な現役水商売キャストに、ガチ恋ファンを誕生させるよくある経緯やお客さんの対処法、そして恐怖の体験談を暴露してもらいました。



ガチ恋が出来上がる仕組み！モンスターの対応は想像以上に大変

キャバクラで働くイツキさん（仮名・27歳）の夜職歴は5年。最初は地元のガールズバーから始まり、コンカフェ、キャバクラとステップアップした典型的なキャストさんです。バー時代ではすぐに指名客をつかめたものの、お客さんがイツキさんにガチ恋しがちでした（以下『』内、イツキさん談）。



『色恋営業をしないので、最初はなぜガチ恋ばかりが生まれるか謎すぎました。でも周りから“イツキは人との距離感が近いんだよ”と言われ、ハッとさせられましたね。相手が男でも女でも、年上でもグイグイいっちゃうから。それが原因なんだなって思ったんです』



イツキさんはキュートなルックスで、俗に言う“妹系”。声も甘いアニメ系で、会話をしていると人懐っこく、男性が惚れるのもうなづけるほどの可愛さです。



距離感が近く積極的に連絡先交換をし、LINEやDMは即レスをしていました。これだけでも女性慣れしていない人は、すぐに勘違いを起こしてしまいそうです。おまけに彼女の営業スタイルは「ちょっとわがまま」で、シャンパンのおねだりもグイグイといきます。



妹系＋わがまま＋おねだりという要素が揃うと、面倒見が良い男性にはたまりません。「この子にはオレがいないとダメだ」と思い始め、次第にガチ恋へと発展するのが彼女の“お客さんあるある”の流れです。



『びっくりするくらい、みんな同じ感じでガチ恋してきます（笑）タイミングもだいたい一緒で、同伴とシャンパンを卸すのがセットになった頃からガチっぽくなってくる。“お店の外で会えないのか？”とか、“次はこのシャンパンを入れるから、そしたら付き合ってくれる？”とか、似たようなことを言いますね』



相手によっては1回の同伴で「俺たちもう付き合ってるよね？」なんてことも……。少々オタク気質なお客さんが多く、女性慣れしていないタイプに好かれがちだからこそ、「ガチ恋客を大量生産しやすいのではないか」というのが、イツキさんなりの見解です。



客がストーカー化！地獄の3カ月は「生きた心地がしなかった」

ガチ恋客がつけば売り上げは安定するものの、コントロールが大変です。お客さんの暴走を完全阻止することは不可能ですから、度が過ぎればあっという間にストーカーへと早変わり。イツキさんもしつこいお客さんに悩まされ、最も悩んだ3カ月間は生きた心地がしなかったと語ります。



『今まで3回くらいストーカーに遭ってるんですけど、2人にはハッキリと“怖いからやめて”と伝えたらおさまったんです。恐らく、私に嫌われたくない気持ちがあったんでしょうね。でも肝心の3人目は何を言っても一切やめてくれなくて、本当に困りました。店を出禁にしたけれど、退勤時間を見て待ち伏せされたり、鬼電、鬼LINEもドカドカと……。ブロックしても次はSNSのDMから捨てアカを作って攻撃してくるので、もう倒れそうになりました』



タクシーで後をつけられ、なんとガチ恋客に家がバレてしまったイツキさん。「近所のコンビニで見掛けた時は心臓が止まりかけた」そうで、引っ越しを余儀なくされます。警察に相談してもストーカー問題はなかなか解決しないため、ほとぼりが冷めるまでは家の外に出るのが怖く、鬱寸前の状態へと陥りました。



『移動はタクシー利用を徹底し、アフターに行く時もすごい気を遣ってました。仲の良いお客さんにも相談して、ヤツが見つけにくいであろう場所を選んでもらったり。引っ越してからは少しマシになり、今はストレスからも解放されたけどたまに思い出すと恐怖でしかない』



高いお給料の代償としてのストーカー被害と考えると、どんな金額をもらっても見合わないストレスでしょう。



