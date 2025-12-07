◆明治安田J1リーグ最終節 名古屋1―0福岡（6日、愛知・豊田スタジアム）

今季最終戦でキラリと「ヒカル」新星がリーグ戦デビューを飾った。

高校2年生のMF前田陽輝（ひかる）がスタメンに。17歳1カ月11日での出場は、邦本宜裕の17歳6カ月18日（2015年4月26日J2岐阜戦）を更新し、J1、J2を通じてクラブのリーグ戦最年少記録を更新した。

◆アビスパ福岡の歴代リーグ戦年少出場記録はこちら◆

左のウイングバックで前半の45分間プレー。「少し緊張したけど、入りは良い形で入れた」。マッチアップした相手も同じ高校生の森壮一朗。激しいバトルを繰り広げながら、果敢にドリブル突破を試みた。「特長は個での突破。タフに戦えるところ」と語る持ち味を存分に発揮した。

ユースの所属で、トップチームで公式戦に出場できる2種登録としてトップチームの練習に参加している。6月の天皇杯2回戦、JFL沖縄SV戦で得点し、公式戦では16歳7カ月17日のクラブ最年少得点記録を出した。8月はOBの冨安健洋の支援でドイツに留学し、9月にプロ契約を結んだ有望株だ。

来季続投が決まっている金監督は「アグレッシブに、球際も含めて戦える選手。後から出すより先に出した方がやりやすい」と最終戦のスタメンに抜てき。「難しいと思う。デビュー戦がアウェーで名古屋さんと戦うことは難しかったと思うが、いろんなことを感じた45分間だったと思う。できることはしっかりやったと。総じて及第点だった」と語った。

前田陽は「試合を通しては足りないところが多く見つかった。そこを日々の練習で改善していければ。細かい技術や、プレーのスピード感がまだまだ足りない」と満足はない。憧れの選手はアビスパ一筋の城後寿。長くサポーターから愛される選手へ、貴重な一歩を踏み出した。（伊藤瀬里加）