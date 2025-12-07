「これが現実であるはずがない」「恥を知れ」日本代表10番を擁するドイツ強豪が０−６惨敗でファン怒り ５失点以上は今季３度目「もはや破滅しつつある」「監督は出て行け」
現地12月６日に開催されたブンデスリーガの第15節で、堂安律が所属するフランクフルトはRBライプツィヒと敵地で対戦。０−６の惨敗を喫した。
堂安が先発したアウェーチームは、５分に先制を許すと、その後も失点を重ね、65分までに６失点。日本代表の10番も見せ場を作れず、67分で交代となった。
大量失点が続いているフランクフルトは、これで５失点以上を喫したのは今季３度目。ファンの我慢も限界か、公式SNSには次のような声が寄せられた。
「もう言葉がない」
「これが現実であるはずがない」
「いま、監督に疑問を抱かないなら、もう彼らを助けることはできない」
「監督は出て行け、もう十分だ」
「本当にひどかった」
「恥を知れ」
「ディフェンスに何が起きているんだ」
「もはや破滅しつつある」
「まじかよ？ 冗談だろ？ ０−６なんて許されない」
「バルセロナに対しては二桁失点になるかも」
10日には、敵地に乗り込んでのチャンピオンズリーグ・バルセロナ戦が控えている。リーガ王者相手に、意地を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
堂安が先発したアウェーチームは、５分に先制を許すと、その後も失点を重ね、65分までに６失点。日本代表の10番も見せ場を作れず、67分で交代となった。
大量失点が続いているフランクフルトは、これで５失点以上を喫したのは今季３度目。ファンの我慢も限界か、公式SNSには次のような声が寄せられた。
「もう言葉がない」
「これが現実であるはずがない」
「いま、監督に疑問を抱かないなら、もう彼らを助けることはできない」
「監督は出て行け、もう十分だ」
「本当にひどかった」
「恥を知れ」
「ディフェンスに何が起きているんだ」
「もはや破滅しつつある」
「まじかよ？ 冗談だろ？ ０−６なんて許されない」
「バルセロナに対しては二桁失点になるかも」
10日には、敵地に乗り込んでのチャンピオンズリーグ・バルセロナ戦が控えている。リーガ王者相手に、意地を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】