元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄がデコルテ全開のドレス姿をアップして話題になっている。

森は、７日までに更新したインスタグラムに映画「ズートピア２」（ジャレド・ブッシュ監督、バイロン・ハワード監督）のイベントの様子をアップした。デコルテをあらわにした水色のドレスを着用し、映画内に登場するキャラクターのぬいぐるみを持つ姿などのオフショットを披露。「ズートピア２ レッドカーペットを歩かせていただきました！」と報告した。続けて「まっすぐ世界を良くしたいジュディに、ニックがブレーキもアクセルもかけられる。この関係性が本当に素敵で、応援したくなります。どのキャラクターも個性があって、気付けばズートピアの世界に入り込んでいました」とつづり、最後に「ディズニー作品は、観終わるたびに自然と気持ちを前に向けてくれます。私も目の前のことから頑張ろうと思えました！」と投稿した。

この投稿に「大人な眼差しアンニュイ色のドレスが素敵です お疲れ様です 無理なく頑張ってくださいね」「デコルテライン綺麗やなあ」「ドレス姿の香澄ちゃんも綺麗だし、めちゃくちゃ可愛いですよ」などのコメントが寄せられている