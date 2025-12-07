◇フィギュアスケート グランプリファイナル(6日、名古屋・IGアリーナ)

フィギュアスケートのグランプリファイナルは6日、男子フリーが行われ、鍵山優真選手は合計302.41点で2位。「今の率直な感覚としてはすごい悔しい」と振り返りました。

ショートでは首位発進でしたが、アメリカのイリア・マリニン選手が4回転半ジャンプ(クワッドアクセル)を成功させるなど、6種類7本の4回転ジャンプを全て成功。世界最高得点の238.24点をたたき出し、トップに立ちます。

4回転ジャンプは3本そろえますが、細かいミスもあり、フリーでは4位の193.64点。合計300点は超えましたが、マリニン選手に逆転を許しました。

直前からの大歓声には「自分にふりかかってくる歓声についてはすごくうれしいんですけれど、自分の前の前くらいから、ウオーミングアップルームで休憩していたんですけれど、すごいガッって聞こえてきて、すごい声援が続いているなって自分も頑張ろうって思いだったので、この流れに乗っていけるように頑張ろうという思いだった」と話し、結果には「今の率直な感覚としてはすごい悔しい」とコメント。それでも「4回転は3本そろえられたことはすごく大きい。次につながる。今回今まで達成できていなかった4回転3本は自分にとって大きな前進」と振り返りました。

また「総合的にみれば300点を超えて目標を達成みたいなところかもしれないですが、フリーは200点以上狙いたかったのが正直。ノーミスで210点台は狙いたかった」と話し、2週間後の全日本へ向けて、「自信を持ってやっていきたい」と前を向きました。