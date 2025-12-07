

星野リゾートが展開する温泉旅館ブランド「界」が、世界遺産・嚴島神社を望む広島県宮島エリアに進出します。2026年夏の開業に向け、「界 宮島」の客室概要が初公開されました。

最大の特徴は、全54室すべてが瀬戸内海を望むオーシャンビューであること。ご当地部屋「海霧（うみぎり）の間」と名付けられた客室は、瀬戸内の幻想的な風景や地域の伝統工芸を取り入れた空間となります。宿泊予約の開始は2026年春頃を予定。この記事では、公開された客室や絶景露天風呂、ユニークな「石風呂」など、施設の魅力を一足早くご紹介します。

「界 宮島」はどこにできる？

日本三景のひとつ、安芸の宮島・嚴島神社の大鳥居（画像：Pixta）

「界 宮島」は、広島県廿日市市宮島口西一丁目に位置し、JR宮島口駅・広電宮島口駅から車で約5分の場所に誕生します。宮島口駅近くのフェリー乗り場からフェリーに揺られて約10分で、宮島桟橋へ。世界文化遺産に指定された「嚴島神社」やパワースポット「弥山」などの観光を楽しめます。

全室から瀬戸内海を望む「海霧の間」

界 宮島のご当地部屋「海霧（うみぎり）の間」

「界 宮島」の客室は全54室すべてが、目の前に広がる瀬戸内海を望む造りとなっています。今回公開されたご当地部屋の名称「海霧（うみぎり）の間」は、瀬戸内海特有の気象現象に由来しています。

幻想的な風景を表現

海霧のイメージ

「海霧」とは、暖かい湿った空気が冷たい海面に接することで発生する霧のことです。島々が点在する瀬戸内海では海面近くに多く発生し、初夏には空と海と島々が美しいグラデーションを描きます。客室では、この幻想的な風景をデザインとして表現しています。 窓辺には景色を独占できるロングソファが配置され、窓の両側を囲むグラデーションカーテンが、海霧のような柔らかい雰囲気で外の景色と室内をつなぎます。

瀬戸内の伝統工芸が彩る空間

室内には、瀬戸内エリアや広島県の伝統工芸品がふんだんに取り入れられています。

庵治ガラスと左官壁

庵治ガラスの照明

照明には、香川県特産の高級石材「庵治石（あじいし）」の粉を混ぜて作られた「庵治ガラス」が採用されました。瀬戸内海を思わせる穏やかな蒼色が特徴です。照明の背景となる壁は左官仕上げで、瀬戸内海のグラデーションを表現しています。

福山デニムと大竹和紙

福山デニムのクッション

ソファのクッションには、広島県福山市を中心とする備後（びんご）地域の特産「福山デニム」を使用。伝統工芸「備後絣（びんごかすり）」の技術をルーツに持つ、深みのある藍色が空間を引き締めます。

「大竹和紙」を使用した寝台の背面

また、寝台の背面には、広島県大竹市で400年以上続く「大竹和紙」があしらわれました。地元産の楮（こうぞ）のみを原料とした白く丈夫な和紙が、就寝スペースを優しく彩ります。

漁師文化を感じるインテリア

魚籠をイメージしたテーブル

窓辺に置かれるテーブルは、漁師が魚を入れる籠「魚籠（びく）」をモチーフにした網目模様のデザインとなっており、瀬戸内海の漁師文化を感じさせる演出が施されています。

最上階には絶景露天風呂も

瀬戸内海を望む露天風呂イメージ

客室だけでなく、温浴施設も充実しています。最上階に設けられる大浴場からは、瀬戸内の海と山を見晴らすことができます。

石風呂外観イメージ

また、この地域に古くから伝わる「石風呂」を再現したユニークな温浴空間も用意され、地域の歴史や文化を五感で楽しめます。

日本三景の一つ、安芸の宮島を対岸に望む好立地に、地域の魅力を詰め込んだ新しい温泉旅館が誕生します。全室オーシャンビューの客室で、瀬戸内の穏やかな海と伝統工芸に囲まれる滞在は、特別な思い出になりそうです。予約開始は2026年春頃を予定しているとのこと。来年の夏休みや秋の行楽シーズンに向け、今から旅の計画リストに加えてみてはいかがでしょうか。

