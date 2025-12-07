まさにクリスマスの女神！韓国大人気チアリーダー、美貌に釘付けの“ラブラブ”ウェディングSHOT【PHOTO】

現役プロ野球選手との結婚を控える韓国の人気チアリーダー、キム・ヨンジョンが圧巻のウェディングドレス姿を披露し、ファンの視線を独占している。

【写真】“ノーバン開脚”が話題となった韓国筋肉美女

キム・ヨンジョンは最近、インスタグラムを更新し、結婚指輪の絵文字を添えて数枚のウェディングフォトを公開した。

投稿には純白のドレスをまとった花嫁姿のキム・ヨンジョンと、タキシードに身を包んだ新郎が寄り添うショットが並び、画面いっぱいに“幸せそのもの”の空気が漂っている。

お相手は3歳年下のプロ野球選手ハ・ジュソク。キム・ヨンジョンがチアを務めるハンファ・イーグルスに所属し、約5年の交際を経て今年10月に結婚を発表した。ウェディングフォトでは階段に腰掛けて静かに寄り添う姿や、見つめ合いながら笑い合う姿が切り取られており、まるで映画のワンシーンのようなロマンティックさが目を引く。

身長172cmの抜群のスタイルを生かしたウェディングドレスは、肩のラインを大きく露出したデザインで、華やかさと気品を同時に演出。新郎ハ・ジュソクとのツーショットでは“スター夫婦”のような圧倒的なビジュアルを見せつけ、見守るファンの心を完全に掴んでいた。

コメント欄には「綺麗すぎて言葉が出ない」「夫の目線が羨ましい」「世界一かわいい花嫁」「幸せがにじみ出てる」など、祝福と称賛が相次いでいた。

（写真＝キム・ヨンジョンInstagram）

キム・ヨンジョンは1990年11月23日生まれ。2007年よりチアとしての活動をスタートし、2010年代にはパク・キリャン、カン・ユニとともに“チアリーダー3大女神”として圧倒的な人気を誇った。172cmの長身と端正なルックスから、「慶星大のチョン・ジヒョン」「大田のミン・ヒョリン」などの愛称で親しまれ、現在は野球・サッカー・バレー・バスケの複数球団でチアとして活躍している。