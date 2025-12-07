12月10日（水）よる10時〜最終回を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

12月3日（水）放送の第9話を、数々のドラマのレビュー記事を手がける「テレビ視聴しつ」室長・大石庸平氏はどう見たか？第9話の場面写真と共に紹介！※第9話のネタバレを含みます

本作は、誘拐事件をきっかけに、人質の結以（桜田ひより）と誘拐犯の大介（佐野勇斗）が、なぜか2人で逃避行を続けることになるというノンストップヒューマンミステリーだ。

■最終回は「もう、“大丈夫”に違いない。」

「人は、かかわって生きている」――家族や友人はもちろん、職場や学校、街でふとすれ違った相手にさえ、私たちは少なからず影響を与え、与えられている。颯爽と歩く誰かに清々しさを覚えたり、強い言葉を放つ誰かに心を痛めたり。そんなふうに“かかわっている”ことこそが“リアル”なのだ。

しかしその“かかわり”をドラマの中で描こうとすると、どうしても作為的な“伏線”になってしまう。物語の都合のように感じられ、作り物めいた印象になるからだ。

だが今作で描かれる“かかわり”には、必然性の重なりでも自然の連鎖でもない、ただただ純粋に“美しさ”が宿っていた。

その象徴となっていたのが坪井（猫背椿）である。第7話に登場した彼女は、これまでの逃避行で出会った人物の中でも異質だった。なぜなら、ネグレクトを受けた少年・星（阿部来叶）も、愛を求める孤独な女性・莉里（影山優佳）も、青春を知らなかったガン（志田未来）も、結以や大介と出会うことで“救い”が描かれてきたにもかかわらず、坪井だけは“救う側”として現れたからだ。また“彼女の傷”が物語全体でどんな意味を持つのか？その時はまだ見えてこなかった。

それが今回の第9話で鮮やかに回収された。

坪井が結以に渡した“ライター”、その実に作為的な“伏線”をきっかけに、大介が母・智子（野波麻帆）をギャンブル依存症から救い出すこととなり、最後のピースだった大介自身も救われた。さらには再登場した坪井は、かつて救えなかったという“彼女の傷”も、今度は自らが手を差し伸べる側となることで、自身もまた“救われた”のだった。

これは、物語の根幹である“結以が大介に誘拐されなければ起こらなかったこと”である。つまり、「人は、かかわって生きている」という、壮大でありながら最も困難な“リアル”を、今作のテーマである“救う”とともに、物語の中で確かに成立させてみせた瞬間＝“美しさ”だったのだ！

一方で、父・慶志（北村一輝）の懸賞金が結以を窮地に追い込む展開や、そこへ“まぁみいチャンネル”という“ノンキ”が軽やかに挿入されるバランスも絶妙で、作為や必然を越えた、“かかわった”先の“美しさ”が随所に生まれていた。

最後にこのドラマの良心は、終着点になるであろう大介の自首が、結以の父への謝罪を経てから、としたことだ。大介にとって、また今作にとっての“筋”、それは自首よりも謝罪である。どんなドラマチックよりも人間の機微を描くことが優先なのだ。そんな本来の順番、倫理を超えた清々しさこそが、このドラマの良心なのだ。

ここまで描き切ったのだ。次回の最終回はもう、“大丈夫”に違いない。

