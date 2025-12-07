本日12月7日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、家入レオが登場！初めてとなる単独トーク番組出演で、上京のきっかけとなったアーティスト・YUIとの知られざる秘話を語るほか、勘当同然で別れた父からの手紙に涙を見せる。

◆熱烈ファンで大親友の福田麻貴が見た意外な表情

2012年に17歳でデビューして以来、ドラマ主題歌14曲を手がけ“主題歌女王”との呼び名もある家入。番組ではそんな家入の素顔を知る人物として、3時のヒロイン・福田麻貴がインタビューに答え、ライブで見せたギャップのある素顔を打ち明ける。一方でプライベートでも親交が深いからこそ、家入が父との間に抱く葛藤について気になることがあるようで…。

◆音楽への憧れと夢を支え続けた母の優しさ

福岡で育ち名門校に通っていたなかで音楽への思いが募り上京した家入だったが、その挑戦を決めるまでには、娘の将来を案ずる父親との衝突があった。番組には、家入の親友である南海キャンディーズ・しずちゃんが登場し、家入の生い立ちと活躍までの歩みを振り返る。幼い頃から歌手になることに憧れを抱くも、「絶対反対されるって思ってた」とその本音を父には伝えられず。それでも近くで支えてくれた母は、娘のため大きな決断をする。

◆父から猛反対を受けるなかで届いた一本の電話

周囲に才能を認められ、事務所からのスカウトも受けた家入。“二度とないチャンス”だと上京することを父に打ち明けるも、驚いた父は猛反対。「もし行くんだったら家入家の敷居はもう跨がないでください」とまで言われてしまう。一度は夢を諦めかけた家入だったが、そんな時憧れだった同郷の先輩・YUIから一本の電話が届く。

◆父からの手紙にあふれた涙と伝えたい思い

父の反対を押し切り上京して14年。勘当同然で家を離れるも、その間“父に認めてもらいたい”という思いが消えることはなかったという。番組では、そんな家入に対し父が宛てた手紙をMCの山崎育三郎が代読。“ご苦労さま”という労いのメッセージに、これまでの思いがあふれた家入の目からは涙がこぼれる。そして、最後に父に対して今だからこそ口にする本音を吐露。そのうえで見せた「こんなにカメラの前で笑ったの初めてかも」という笑顔は必見。