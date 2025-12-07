本日12月7日（日）午後2時〜3時 日本テレビ（関東ローカル）にて、津田篤宏（ダイアン）が総理大臣となり、ニッポン国民のイライラやモヤモヤを解決すべく新法案を提案する国会風バラエティー「総理大臣ダ〜ツ〜！」を放送。なお、放送後からTVerにて1か月無料配信を実施。

個性豊かな内閣メンバーが揃った「津田内閣」。「とにかく笑って吹っ飛ばスー！」を合い言葉に、世の中を1mm動かすかもしれない!? 明るく楽しい国会がいざ開幕！

オープニングから異様な空気の中、緊張の面持ちで開会宣言を行った「津田総理」。今回、ニッポン国民のリアルな陳情を街中で調査！津田内閣のメンバーで新法案を討論し、津田総理が「これだ！」と思う新法案を選び、スタジオにいる国民50名の前で“賛成”か“反対”か真意を問う。

最初の議題は、なんでもハラスメントになってしまうこの時代…「日本からパワハラで悩む人がゼロに！一体どんな新法案？」。

口火を切った箕輪はるか（ハリセンボン）議員の新法案に、津田総理は「バッジ3つくらいあげたい！」と大絶賛。新人議員・寺田心君は、真面目な法案からユニークなものまで提出し幅の広さを見せ、スタジオの芸人議員は「両方イケるんや！」と驚きの表情。様々な新法案が飛び交う中、津田総理が選んだ新法案とは？



新法案を持って国民50名の前に立った津田総理に、国民から「真剣にパワハラをなくそうとしているのか？」「予算はどうするのか？」とリアルな国会さながらの質疑応答が飛ぶ。津田総理に下されるのは、“賛成”か“反対”か…。

続く議題は、わかっちゃいるけどどうにかして欲しい電車の中のニオイ…「電車のニオイが常に快適に！一体どんな新法案？」。

板倉俊之（インパルス）議員から出た法案に一同大盛り上がりを見せるが、あまりにもファンタジーな法案に津田総理は「できる訳ないやろ！」と激怒。官房長官を担っている屋敷裕政（ニューヨーク）に「お前が（法案）持って行って来い！」と、どうやら国民の前でのプレゼンが相当プレッシャーになっているよう。

果たして、ニッポン国民のイライラやモヤモヤを明るく笑って解決することはできるのか!?

■出演

【総理大臣】津田篤宏（ダイアン）

【官房長官】屋敷裕政（ニューヨーク）

【内閣】板倉俊之（インパルス）、河井ゆずる（アインシュタイン）、芝大輔（モグライダー）、寺田心、ヒコロヒー、ふくらP、箕輪はるか（ハリセンボン）

【秘書】後呂有紗（日本テレビアナウンサー）

■X @souridatsu_ntv

■番組推奨ハッシュタグ #総理大臣ダ〜ツ〜