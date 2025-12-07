お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎（39）が6日深夜に放送されたテレビ東京「なんで私が、サレ女なの?」（深夜2・40）に出演。もし自身が不倫をした場合の慰謝料などのシミュレーション金額に衝撃を受けた。

同番組は「浮気をこの世から撲滅する番組」。今年1月、一般女性と結婚を発表した盛山。出演者の中で唯一既婚者でもあり、番組スタッフが「盛山さんに関するVTRを作ってみました」として「不倫をされたサレ女ができる反撃」を紹介した。

そこで「不倫した相手からいくらお金をとれるのか?」と、盛山が10歳下のグラビアアイドルと不倫が発覚したと仮定した際の金額を番組が独自にシミュレーションした。

スタジオには「もし見取り図・盛山が不倫したら?」と題したパネルが登場。すると、相方・リリーが「じゃあここから私が専門家と掛け合いまして。シミュレーションしてきました」と説明し始めた。そのパネルには結婚10カ月でグラドルと不倫で離婚、年収についてはリリーが「現実、今のリアルからしたら少ない金額ですけど」とめくると1億円と記されていた。

盛山が「そんなあるか!」とツッコミを入れるも、リリーはスルーして進行を続けた。「家庭に支払う金額」として、精神的苦痛に対する慰謝料300万円、夫婦が築き上げた財産を公平に扱う財産分与2400万円、離婚が成立するまでの奥さんの生活費85万円とされた。さらに「仕事先に支払う金額」として、テレビの制作費とCM費が同番組だけで1000万円、CMについては契約の内容にもよるが契約金の2倍とされた。

そして、合計の想定金額が1億5000万円だと明かされると、出演者たちからは「えぇ!?」と衝撃。この金額に盛山も「おいおいおい…桃鉄の赤マスや!」と指摘しつつ「年収より超えてくる…」と驚いた。仮定の話であるため「全然ノーダメージです。私は。だってしてないもん。勝手にシミュレーションされてるだけやし。勝手にやるのは自由だよなっていう感じですかね」と平静を装ったが「ただ足の震えは止まらないですけどね」と本音も明かした。