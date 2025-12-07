女優の唐田えりかが大人気の女性お笑いタレントとの仲良しツーショットを公開し、話題になっている。

７日までに更新した自身のインスタグラムにＮｅｔｆｌｉｘドラマ「極悪女王」で共演をしたお笑い芸人・ゆりやんレトリィバァとの２ショットや、シンガポールで開催された「Ａｓｉａｎ Ａｃａｄｅｍｙ Ｃｒｅａｔｉｖｅ Ａｗａｒｄｓ」での受賞の瞬間の動画などを公開し、「レトリくんが最優秀主演女優賞、白石監督が最優秀監督賞を受賞しました 嬉しすぎて叫びました（動画音量注意）（最初めっちゃ小声で来い来い願ってる） 大好きな二人が世界一とった 大好きがつまりすぎ」とつづった。続けて「私は助演女優賞にノミネートしていただき、惜しくも！でしたが、とってもハッピーです 極悪女王の皆さま、改めておめでとう＆ありがとう」と感謝の言葉を記し、最後は「今でもこうして作品を見てくださる方がいて、とっても幸せです。 レトリくんとのシンガポール思い出と記した。

この投稿にゆりやんは「えりかくん！！！ありがとう！！ えりかくんに出会えてよかった １０００年に一度の逸材、ともだちだょ！ ずっと尊敬しています！ 生まれてきてくれてありがとう！」とコメントした。