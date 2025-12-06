『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

撮影会場は、群馬県高崎市のGメッセ群馬で開催された「群馬パーツショー 2025」。



このイベントは、全国から約90社以上のパーツメーカーが集結し、展示・即売、デモカー、アウトドア系ギアやファミリー向け体験コンテンツも充実しているのが特徴で、「クルマにそこまで詳しくなくても楽しめる」ようになっています。

それでは「群馬パーツショー 2025」に来場していた各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：田村信次郎

年齢：50代

車両名：ミツビシ・パジェロ

型式：L146GW

主な使用シーン：レジャー、ドライブ

年式：1990年

所有歴：36年

総走行距離：160000km

年間走行距離：3000㎞未満

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

現在の愛車を購入するに至った理由、その際に購入車両の候補として考えていた車両は？ 最終的に購入を決めたポイントは？

「他に乗りたい車が無いので」以前はディーゼルの同型パジェロに「乗り潰すつもりで」乗っていた田村さん。規制によって手放し、同型パジェロのガソリンを探して購入した。こだわって購入した一台だ。

現在の愛車の一つ前に乗っていた車両は？

パジェロL149GW

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

「乗ってるだけで楽しいです。とにかく触れていれば満足」と愛情を口にする。

最初に愛車をカスタムした理由・キッカケは？

「ホイールを変えるだけでカッコいいのですが……。他にパーツも無いので」意欲はあれども、パーツがない。なんとももどかしい胸の内だ。

カスタムの方向性は？ 重視していることは？

車両の購入にこだわりが強いため、「ノーマルの形を崩さない程度」というのもうなずける。



お気に入りのカスタムポイントはここ！

外装

外装は触っていない。とにかく大事に乗っているのが伝わってくる。取材陣はシビエのフォグランプが懐かしくて盛り上がった。

内装

カスタムはしていません。

足まわり

ホイール：デセム10

サスペンションは交換しているが、そのほかはノーマルとのこと。

エンジン関連

オルターネーターはリビルト品に交換しているが、基本ノーマル維持で修理をしている。エアコンは134aに対応するための交換をしている。ディーラー以外で相談しながら修理をしている。

周囲から反応の大きかったカスタムポイント

ノーマル維持なので、特になし。

これからやってみたいこと、興味のあるカスタムは？

やりたい事は在りますが金額とモノが手に入らないので出来ませんね～。

好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？

好きな理由、オススメしたい理由。

特にないとのことだが、強いて言えばリビルト品を出しているところだろう。

群馬パーツショー2025

Gメッセ群馬に90社超のパーツメーカーが集結、最新カスタムと遊びの提案が盛りだくさん

群馬県高崎市の「Gメッセ群馬」にて開催された群馬パーツショー2025（通称GPS）。今年も全国から多数の来場者が集まり、クルマ好きにとっての“お祭り”のような3日間となった。

展示・即売を行うパーツメーカーは過去最多となる90社超。会場内はデモカー、パーツ、グッズ、アウトドア用品など多彩なコンテンツで埋め尽くされ、来場者たちは気になる製品に直接触れたり、メーカー担当者に話を聞いたりしながら、思い思いのクルマの楽しみ方を見つけていた。