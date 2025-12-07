カワイイ…けどお触り禁止

ニュージーランド国防軍は2025年11月7日、南極でのサバイバル訓練中にペンギンの群れに囲まれた際の映像を公開しました。

【動画】み、身動きがとれん！ これが、ペンギンに包囲されたニュージーランド軍です

訓練はニュージーランド空軍が実施したもので、輸送機部隊の人員が極寒の気象条件に耐え抜くためのスキル、知識、そして心構えを身につけることを目的としています。

ペンギンは、テントを設営中の将兵の前に現れました。種類はコウテイペンギンのようで、訓練の様子をうかがうかのように、よちよちと歩いて近づいてきます。

この映像についてSNSでは、「入国審査官？」「騒音がうるさくてクレームを入れに来たのでは？」「作業をチェックする検査官のようだ」といったコメントが寄せられました。

なお、2025年現在、ペンギンとの接触は感染症の問題などから許可されておらず、訓練中に進行方向へ現れた場合は、訓練を中断し、ペンギンの一団が通り過ぎるまで待つことが義務づけられているようです。ニュージーランド国防軍も「もし運よく南極のペンギンに出会ったら、道を譲り、少なくとも5mの距離を保ち、海への道を塞がず、ペンギンが通り過ぎる時は静かにしてください」と注意を呼びかけています。