大谷翔平の野球カードが1億円超え　規格外の価値急騰に米専門会社幹部も愕然「誰でも売る。とんでもない金額になるんだ」

球界で「唯一無二」と評され、お茶の間を沸かす男は、関連アイテムの価値も半端ではない。

現地時間12月5日、MLB公式ネット局『MLB Network』の番組『Hot Stove』に、オンラインECサイトの運営も手掛ける米大手社『Fanatics』のケビン・レナン副社長が出演。大谷翔平（ドジャース）の野球カードを巡る取引金額について言及。番組公開当時の市場価格が75万ドル（約1億1700万円）を超えていると明かした。

球界で数々の金字塔を打ち立てている“生ける伝説”の価値は異常なほどに高まっている。そうした中でレナン氏が番組内で紹介したカードは「1of1」と銘打たれた1枚。本人の直筆サインに加え、大谷がホームランを放った試合で着用していたユニフォームに付いていた黄金のMLBロゴが刻印されたデザインは、文字通り世界で唯一無二。コレクター間で高額取引が行われているという。

その現状について「このカードは特別な要素が多い。間違いなく110万ドル（約1億7160万円）は超える」と説いたレナン氏は、現在の所有者がミネソタに住む一家であると紹介。「彼らはカードのコレクションが大好きな家族だけど、手に入れた瞬間に即決でオークションへの出品を決めた。このカードの価値がとんでもない金額になるからだ」と力説した。

「そりゃあ誰でも売ることを決めると思う。金額があまりにも大きすぎるからだ。もちろん世界中から入札は来ている。日本からもね。私の記憶が正しければ、過去5年間で2番目ぐらいに高価なカードになっている」