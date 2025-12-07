金融資産7500万円「スーパーの値引き時間に合わせて買い物」72歳女性の節約に励む年金生活
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、埼玉県在住72歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、夫（67歳）
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：埼玉県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：650万円
現在の預貯金：5500万円、リスク資産：2000万円
これまでの年金加入期間：国民年金180カ月、厚生年金252カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：5万9000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金168万円、給与収入240万円（ともに年額）
その理由として「支払った保険料に比べ受給額が少ないと感じている」と語っています。
ひと月の支出は約「28万円」。夫婦の年金を合わせても「ほとんどの月で足りない」と回答されています。
年金以外に「夫が週5日勤務する嘱託職員」の収入が「月20万円」ほどあるといいます。
また年金生活では節約を心がけているそうで、「食費を抑えるために、スーパーでの買い物は値引き時間に合わせる」とあります。
今の生活については「健康面での問題がなければ、貯蓄を切り崩して生活できそうだが、夫が病気がちのため不安」があると言います。
一方で年金生活は時間的なゆとりがあるのが利点。「年に数回の国内旅行」を楽しんでいると教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者本人：72歳女性
老齢基礎年金（国民年金）：4万8000円
現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
年金で足りない支出については「夫の給与」で賄っているという投稿者。
現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「正社員として定年まで勤務し、厚生年金額を増やせばよかったです」と回答。
