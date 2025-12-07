ＭＬＢルーマーズが６日（日本時間７日）、情報サイトのスポーツネットの報道としてブルージェイズが元中日のジャリエル・ロドリゲス投手をメジャー４０人ロースターから完全に外した、と伝えた。

ロドリゲスはキューバ出身で２０２０年に中日入り。２０２２年には４５ホールドポイントで最優秀中継ぎ賞を受賞したが、翌年亡命し２０２４年にブルージェイズと５年総額３２００万ドルで契約を結んだ。同年は先発ローテーションに入り２１試合に先発も１勝８敗、防御率４・４７。今季はリリーフに回って６６試合に登板し３勝２敗１４ホールドでア・リーグ東地区優勝に貢献した。

しかし、ポストシーズンでは２回２／３を投げ３失点でワールドシリーズのベンチ入りを逃していた。

契約は３年残っており、年俸は２０２６年に５００万ドル、２７年に６００万ドル、そして２８年には６００万ドルと計１７００万ドルが残っている。そのため、ウエーバーは不成立になっており、ブルージェイズのマイナーで再起を目指すか、ブルージェイズが負担することを条件としたトレードされる可能性が高いとしている。