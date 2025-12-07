【グランカフェ】シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」で開催中のクリスマスブッフェ

舞浜にあるシェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル1階 ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」で2025年11月4日（火）～12月25日（木）で開催されているこちらのグルメフェア。本フェアでは、熟練シェフが厳選した食材にフランスをはじめとする欧州各地のエッセンスを織り交ぜ、華やかに仕上げた特別メニューが並びます。ブッフェならではの贅沢感とともに、ヨーロッパの伝統を感じる一皿一皿を楽しんできました。

色鮮やかで贅沢。ホリデー気分を高める前菜ラインナップ



前菜やサラダから、クリスマスシーズンを華やかに彩るラインナップがずらり。

真鯛・フォアグラ・トリュフなど豪華食材を使ったメニューは、どれも鮮やかで心が弾む一皿ばかり!

『魚介のタブレ トリュフ風味のエシャロットドレッシング』

魚介とクスクスを合わせた一品。ポロポロとほどける魚肉のような食感に、トリュフ香るドレッシングがふわっと広がる上品な味わい。

『ラタトゥイユのアスピック』

色鮮やかな根菜が角切りでごろごろ!

インゲン・ニンジン・パプリカ・ナスがたっぷり入った爽やかな味わいで、滑らかなゼリーは“洋風の煮こごり”のように舌の上でとろりとトロける。

『冷製フォアグラのフランと野菜のコンソメゼリー』

プルプルとしたコンソメゼリーに、濃厚でクリーミーなフォアグラ。

ムースのように滑らかで、口に含むとフォアグラの旨味がぐっと押し寄せる贅沢な前菜!バケットにのせても相性抜群でした。

『ロースハムとモッツァレラのケークサレ』

野菜が練り込まれた断面も華やかなケークサレ!

しっとりとした生地に広がるモッツァレラのまろやかさ。ロースハムの旨みと生地のほのかな甘さがじわっと広がる。

ピエールマルコリーニのホリデー2025♡幻想的アールデコの特別ショコラ

欧州各地の郷土料理や伝統料理を取り入れた魅力あふれるメインディッシュ!

『ブイヤベース』

欧州各地の郷土料理や伝統料理をベースに、シェフがこだわり抜いた魚介たっぷりブイヤベースや、ジゴダニョーのペルシャードなどが並ぶラインナップ。

中でもお気に入りだったのはこちらの4品!

ブイヤベースは、地中海沿岸の伝統料理。イカ・エビ・貝・白身魚の旨味が溶け込んだスープは濃厚で深い味わい!

にんにくの利いたルイユを添えると、より一層コクが広がります。特に鱈はスープの旨味がしっかり染み込み、ふっくらとして絶品でした。

『白身魚のカルディナール』

淡白な白身魚に、甲殻類の濃厚な旨味が合わさった贅沢な一皿。海老の香りがふんわりと広がり、上品でありながら満足感のある味わい。

『コックオーヴァン』

赤ワインでじっくりと煮込まれた鶏肉はぷりっと柔らか!

ソースは赤ワインの深みある味わいで、付け合わせのポテトにも旨味が染み込んでほろほろと崩れる仕上がりでした。

『ジゴダニョーのペルシャード』

骨付き仔羊に香草とパン粉をまぶして焼き上げた、フランスでは祝祭日に振る舞われる特別な料理。ラム肉はしっとり柔らかく、香草の香りがふわりと立つ上品な余韻!

旨味をしっかり残しつつ、後味は軽やかな逸品でした。

石窯で香ばしく焼き上げる、贅沢サーモンピザとほっこりスープ

『サーモンとハーブのタルトフランベ』

サーモンがたっぷり乗った見た目からして惹かれる一品!

濃厚なホワイトソースのクリーミーさに、オニオンのシャキシャキ感が良いアクセント。

『オニオンスープ』

玉ねぎの優しい甘さが口いっぱいに広がるオニオンスープ。

チーズ乗せラスクを添えて完成!テーブルに届く頃にはスープを吸って“ほわっほわ”に仕上がる!

とろけるチーズと玉ねぎのほっとするスープでした。

クリスマスを彩る、華やかなスイーツセレクション



苺のショートケーキやブッシュドノエルなどのクリスマス定番ケーキはもちろん、レミントンケーキやグラスデザートもクリスマスカラーを意識した色鮮やかなスイーツが盛りだくさん!

中でもお気に入りだったのはこちら。

『ブッシュドノエル』

見た目も可愛いTHEクリスマスケーキ。

生地の間にバナナがサンドされ、まろやかなチョコバナナの風味が楽しめる!シンプルなチョコケーキと思いきや程よい甘さと香りで奥行きのある味わいを楽しめました。

『アップルパイ』

サクッと香ばしいパイ生地に、りんごがたっぷり!

生地とりんごジャムの甘さのバランスが良く、りんごのおいしさをしっかり感じられる王道の美味しさでした。

『苺のレミントン』

いちごの赤とココナッツの白が映える見た目も華やかなケーキ。

しっとりとした生地に広がるココナッツの甘い香り、そしてカスタードクリームはまろやかでとてもミルキーな味わい!

生地の間には半カットのいちごがごろんと入っていて、味も見た目も贅沢に楽しめるケーキでした。

『ミックスベリータルト』

さくっ!ほろっと崩れるクッキー生地に、ベリーの甘酸っぱさがふわっと広がるタルト。

ほどよい酸味と食べやすいサイズ感で、ついもう一つ食べたくなる味わいでした!

〆にはカレー!レギュラーメニューも本格派の味わい

『マッサマンカレー』

ひと口目にふわっと広がるココナッツの甘い香りが印象的!

ところが食べ進めるとスパイスの辛さがしっかり追いかけてくる本格派の味わい!

大ぶりにカットされた鶏肉もごろっとたっぷり入っていて、食べ応えもしっかりある一皿でした。

クリスマス気分を盛り上げる煌びやかな店内



店内にはクリスマスツリーやモチーフが飾られていたり、ワクワクする装飾がたくさん。

家族連れはもちろん、大切な方との記念日にもぴったりなホリデーシーズンの特別なひとときを楽しめるブッフェでした。

・期間：2025年11月4日（火）～12月25日（木）

・住所：千葉県浦安市舞浜１－９ シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル1F

ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」

・最寄駅：『ベイサイド・ステーション』

・アクセス：ディズニーリゾートライン『ベイサイド・ステーション』徒歩3分

・営業時間：ランチ 11:30～14:30（土日祝～15:00）/ディナ- 17:00~22:30

《ランチ》

平日 大人5,400円 お子様（4~12歳） 2,700円 シニア4,900円

土・日・祝 大人6,500円 お子様（4~12歳） 3,250円 シニア6,000円

特別期間12/24・25 大人6,500円 お子様（4~12歳） 3,250円 シニア6,000円※ソフトドリンクバー含む

※ランチは土日祝・12/24-25のみ90分の利用制限がございます。

《ディナー》

土・日・祝 大人8,000円 お子様（4~12歳） 4,000円 シニア7,000円

特別期間12/20～25 大人9,000円 お子様（4~12歳） 4,500円 シニア8,000円※ソフトドリンクバー含む

※ディナーは土日祝・12/20-25のみ120分の利用制限がございます <12/22-23は除く>。