1999年3月、岡山県備前市で、同級生ら3人に集団暴行を受けて亡くなった市原圭司さん（18）。

夜9時半ごろ、当時18歳の同級生・19歳と20歳の先輩という「3人の幼馴染」たちから殴る、蹴る、川に蹴り込まれるなどの暴行を受け、亡くなりました。

11月19日、母親の千代子さんは「なぜ息子が、このような事件に巻き込まれたのか」、そして「二度とこのようなことが繰り返されない」ために、岡山県赤磐市の赤坂中学校【画像①】で、生徒たちに思いを語りました。

同級生に殴られ...学校に行かなくなった次男・圭司さん

高校2年生になってすぐ、圭司さんは些細なことから教室で同級生に殴られ、「眼窩骨折」という大けがをしました。



身長165cm、体重50kg未満の細身の圭司さんに対し、殴ったのは圭司さんより背が高く体格も良く、力もある相手でした。そのパンチが左目に直撃したといいます。



これをきっかけに、圭司さんは高校に行かなくなりました。市原さんは母親として何度も話し合い、言い合い、喧嘩もしました。が、圭司さんはどうしても学校に行こうとしませんでした。

高校を休学 将来を模索し始めた矢先に

担任教師から電話があり、相談をした市原さん。すると、担任教師からー



「市原さん、圭司君が今何のために勉強するのかであるとか、将来どういう仕事につきたいのか悩んでいるんだったら、それを見つける時間を持つのもいいのではないですか？」



「学校はしばらくお休み、休学という形を取っておけば、圭司君がそういったものを見つけた時に、いつでも戻ってくることができますよ」



とアドバイスがありました。



休学という形を取った圭司さん。その後、アルバイト、一人暮らし、工場での勤務など、様々なことを模索しました。しかし、一人暮らしを始めるといくつか問題が起きました。

同級生・先輩・後輩が一人暮らしの圭司さんの部屋に

（市原千代子さん）

「一番大きな問題は、圭司の同級生や先輩・後輩などの友人たちが、『圭司のアパートだと気兼ねがないから』ということで、圭司が仕事から帰る頃に、遊びに来ることが多くなっていたようです」



そんな生活を繰り返していた圭司さんは、扁桃腺を腫らして高い熱を出して休むことが重なり始めたといいます。



その結果、将来に向けて色々と試したものは、うまくは行きませんでした。

「人と関わる仕事がしたい」圭司さんの新たな希望は潰えた

1999年2月、圭司さんは扁桃腺の手術を受け、体調が回復すると、



「お母さん、僕は人と関わることが大好きだから、人と関わる仕事がしたい」



「人と関わる仕事って、どんな仕事があるんだろう？それに必要な資格ってどんな資格があるんだろう？」



と話すようになりました。



また、



「兄貴っていいよな。楽しい高校生活を送っていたよな。僕ももう1回ああいう高校生活を送りたいな」



と、圭司さんは希望を言うようになりました。



休学をしていた高校の教師と話し合い、岡山市内に新設される、中高一貫で不登校の子も受け入れるという後楽館高校への転校を決意。



「やっと圭司の中で、夢や希望、未来が少し見え始めていました」



と、市原さんは振り返ります。



しかし、1999年3月17日の夜、悲劇が起こります。

「電話に出なかった」だけで「殴る、蹴る、川に蹴り込まれる」などの暴行

扁桃腺の手術から1か月ほど経ったその日、圭司さんは、疲れて横になっていた時に、何度か同級生のCから電話があったものの、「寝ているから」と断ったといいます。



ところが、夜9時半頃、再びCからかかってきた電話で、圭司さんは「出て来い」と呼び出されました。



そして、



「電話に出なかった」

「日頃の態度が横柄だ、生意気だ」



という因縁をつけられ、同級生Cと、高校を中退したAとBの3人から殴る、蹴る、川に蹴り込まれるなどの暴行を受けました。

「わずか30分で圭司が動かなくなった」

（市原千代子さん）

「私は、裁判の過程などで暴行のすべてを聞こうとしましたけれども、あまりに辛くて全部聞くことはできませんでした」



「だから皆さんにお話しできるのは、殴る蹴る、川に蹴り込まれるということぐらいです。わずか30分で圭司が動かなくなりました」

動かなくなった圭司さんを病院に運び込んだ3人。午後10時半過ぎに、同級生Cから、



「おばちゃん、先輩が圭司を川へ放り込んだんじゃ、目を開けんのじゃけどちょっと来て」



と電話がありました。



（市原千代子さん）

「そこまでひどいことになっているとは、思っていなかった」



市原さんは振り返ります。川に放り込まれたと聞いていたので、洗濯物の中から圭司さんの着替えを取り出し、隣町の病院に向かいました。



