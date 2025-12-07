＜独身義姉の迷惑送迎＞義母「感謝すべき」迷惑かけられてるのに？⇒「納得できない」【第3話まんが】
私はレイナ（33歳）。夫のダイチ（32歳）、息子ヒナタ（8歳）、娘ユメ（1歳）と暮らしています。すぐ隣には義両親と独身の義姉ジュリさん（35歳）が住んでいます。最近ヒナタの習い事をジュリさんに送迎してもらうようになりました。けれどジュリさんは勝手にヒナタにカードを買い与えたり外食をさせたりと、余計なことばかりします。私がお願いしているのは行き帰りの送迎だけです。ジュリさんは頼まれたことだけやってくれていたらいいのに……。
ジュリさんはヒナタのことが可愛いらしく、お願いするといつも快く車を出してくれます。けれど私が頼んでいるのはあくまで「車での送迎」だけ。ジュリさんが空気を読まず一緒についてくることに、私はいいかげんウンザリしてきました。
夫は義実家に連絡をして「今度の母さんの誕生会はうちだけでやりたい」と言いました。するとしばらくして義母が家にやってきました。どうやらお祝いの食事会を「ジュリさん抜き」で行おうとしたことに、義母は怒っているようで……？
私はいろいろと勝手なことばかりするジュリさんにウンザリしていました。あまり顔も合わせたくないから、今度の義母の誕生日はジュリさん抜きで祝えたらいいなと思ったのです。夫も私がジュリさんにイラ立っていることを知っているので、私の言うとおり義母に伝えてくれました。
けれどやってきた義母はとても怒っています。「いつも送迎してくれることに感謝すべきで、ジュリだけ呼ばないなんてことはありえない」と言うのです。こちらが感謝の気持ちを持てないのは、ジュリさんが余計なことをするからなのですが……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
ジュリさんはヒナタのことが可愛いらしく、お願いするといつも快く車を出してくれます。けれど私が頼んでいるのはあくまで「車での送迎」だけ。ジュリさんが空気を読まず一緒についてくることに、私はいいかげんウンザリしてきました。
夫は義実家に連絡をして「今度の母さんの誕生会はうちだけでやりたい」と言いました。するとしばらくして義母が家にやってきました。どうやらお祝いの食事会を「ジュリさん抜き」で行おうとしたことに、義母は怒っているようで……？
私はいろいろと勝手なことばかりするジュリさんにウンザリしていました。あまり顔も合わせたくないから、今度の義母の誕生日はジュリさん抜きで祝えたらいいなと思ったのです。夫も私がジュリさんにイラ立っていることを知っているので、私の言うとおり義母に伝えてくれました。
けれどやってきた義母はとても怒っています。「いつも送迎してくれることに感謝すべきで、ジュリだけ呼ばないなんてことはありえない」と言うのです。こちらが感謝の気持ちを持てないのは、ジュリさんが余計なことをするからなのですが……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子