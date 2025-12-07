8年ぶりのサッカーJ1昇格を果たしたV・ファーレン長崎は6日、長崎市中心部で祝賀パレードを行った。沿道には抽選に当たった5000人のサポーターが詰めかけ、選手の名前を呼んだり、「昇格おめでとう」と書いた横断幕を掲げたりしてチームを祝福した。

出島メッセから本拠地ピーススタジアムまでで実施。選手と監督が屋根のないオープンバスから手を振り、声援に応えた。昇格を決めた徳島戦を現地で応援したという同市の谷口のどかさん（26）は「選手の表情を見に来た。ありがとうと言いたい」とほほ笑んだ。

ピーススタジアムに場所を移し、サポーター向けの報告会も開催。6月からチームを率いた高木琢也監督の来季続投が発表されると、盛大な拍手が起こった。監督は「とにかくやってみようの精神でチーム作りをしたい」。悪性腫瘍の治療のために長期離脱中の名倉巧選手の契約更新も公表され、名倉選手は「どん底にいたが、サポーターの声援やプレーを見て必ずここに戻りたいと思った。J1では長崎旋風を巻き起こし、自分も早く合流できるように頑張る」と話した。

チームは諫早市と佐世保市でも報告会を開いた。（高平路子）