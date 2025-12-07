明治安田J1最終節は、福岡が名古屋に0−1で敗れ12位で終えた。

0−0で迎えた後半追加タイム。福岡の日本代表DF安藤が名古屋の選手を倒してPKを献上し、6戦ぶりの失点が決勝点となった。「（足を）出さなくていいところで出してしまった。地元で応援してくれる方々が来ていたので勝って終わりたかった」。故郷の愛知県豊田市に集まった約450人の期待に応えられず、唇をかんだ。

今季J1リーグで14試合目の無得点に終わった攻撃が、今季の福岡を象徴した。金明輝監督の下で攻撃力の強化を目指し、シュート数は33得点だった昨季の422本から487本と大幅に増加。チャンスはつくるがゴールは遠く、総得点はJ1で3番目に少ない34点にとどまった。この日も後半2分に敵陣深くでつなぎ、重見が頭で狙うもゴールの枠を外れた。

前田陽が初先発し、クラブのリーグ戦最年少出場記録を更新（17歳1カ月11日）するなど将来を見据えた起用もあった。契約更新を発表している金監督は試合後選手に「来季の戦いは始まっている」と伝えたという。課題と向き合い、J1で6季目の来季こそ上位を狙う。 （伊藤瀬里加）