宅配の荷物を玄関先や宅配ボックスに届ける「置き配」が標準サービスになる見通しとなった。トラブルを防ぐルールを作り、宅配業者の負担を減らしたい。

国土交通省は置き配の普及拡大に向け、対面での受け取りを原則とする「標準宅配便運送約款」を見直す。

早ければ2026年度に改正し、置き配を標準的な受け取り方法の一つとする。宅配業者は従来のように国の認可を得なくても、置き配ができるようになる。

見直しを促したのは慢性化する物流業界の人手不足だ。

インターネット通販が浸透し、宅配便の取扱量は年々増加している。一方で、配達するドライバーは減少傾向が続く。大手事業者では、23年度までの5年間でドライバー1人当たりの月間配達個数が約3割増えている。

配送への支障は既に出ている。佐川急便やヤマト運輸は11月下旬、年末商戦で荷物の取り扱いが増えたため、配送が遅れると発表した。

佐川は今月4日、関東から九州向けなどの荷物の預かりを停止した。

地方の輸送力低下は特に深刻だ。九州や東北、四国では需要に対するドライバー不足が、30年になると約4割に上るとの試算がある。

人手は限られており、配送の効率化は欠かせない。置き配を活用すれば配達時間は短縮できると、ドライバーも期待している。

導入効果を上げるには、いくつかの課題を克服しなくてはならない。

置き配で心配なことを民間企業が複数回答で聞いたところ、最も多かった「盗難・紛失」は8割を超えた。「宅配物の破損」「不在と悟られてしまう」も5割程度あった。

誤配で個人情報が漏れることへの不安もあるだろう。

国交省はトラブルを防ぐ手だてを用意するとともに、トラブル発生時の対応や責任の所在を約款に明示しなくてはならない。

利用者は確実に置き配できる場所が指定できれば、安心感が増すはずだ。配達員がオートロックを解除できるようにしたマンションもある。

国交省の新たなルールには利用者と事業者双方の声を反映させるべきだ。

昨今の宅配業者の悩みを利用者にも知ってほしい。

国交省によると、大手事業者の宅配便の約1割は受取人不在などの理由で再配達されているそうだ。

米国発の大型セール「ブラックフライデー」をはじめ、ネット通販会社の商戦が物流現場の苦境に拍車をかけている一面もある。ネットで買い物をするのは便利だが、過剰な消費の見直しを訴える運動も起こっている。

置き配だけでなく、公共施設の宅配ロッカーやコンビニなど荷物を受け取れる場所が増えてきた。配達が二度手間にならないように利用者も気を配りたい。