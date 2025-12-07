ソフトバンクの今宮健太内野手（34）が6日、みずほペイペイドームで契約交渉し、1億円減の2億円プラス出来高払いで更改した。16年目の今季は球界初の通算100本塁打＆400犠打を達成したが、左脇腹痛など度重なるけがに苦しみ、46試合の出場で打率2割5分5厘、2本塁打、12打点の成績に終わった。

プロ入り初の減俸更改に今宮は「当然のこと。今年に関しては（1軍選手登録から）3度の抹消。年間を通して何もできてませんから」と真摯（しんし）に受け止めた。

これまで遊撃手一筋で勝負してきたが、来季は遊撃手以外の内野守備も小久保監督から打診された。「ショートでやっていきたい気持ちはあるけど、いろいろ守れた方がチームのため。やれることを全うしたい」。不退転の覚悟で来季に臨む。

海野が2900万円増、栗原は1000万円減

今季自己最多の105試合に出場した海野は2900万円増の年俸5500万円でサイン。「試合に出続けることで周りが見えるようになった。ゴールデングラブ賞も取ってみたい」と意気込んだ。新選手会長の栗原は1千万円減の年俸1億4千万円で更新。度重なるけがで80試合の出場にとどまり「満足できる1年ではなかった」と悔しがり「来季は圧倒的な数字を残したい」と語った。