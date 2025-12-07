フィギュアスケート・グランプリ（ＧＰ）ファイナル最終日（６日・愛知ＩＧアリーナ）――男子フリーはショートプログラム（ＳＰ）首位の鍵山優真（オリエンタルバイオ）が１９３・６４点で４位となり、合計３０２・４１点で２位に入った。

イリア・マリニン（米）が世界最高得点の２３８・２４点をマークし、合計３３２・２９点で優勝。佐藤駿（エームサービス）は３位だった。

決して悪くはない内容だった。鍵山は冒頭の４回転サルコーを決めるなど、組み込んだ３本の４回転ジャンプを着氷。ただ、連続ジャンプで後ろの回転数が少なくなるなどのミスもあり、「悔しさ、喜び、半分半分くらい」。目標の合計３００点を果たしても初優勝には届かず。笑顔で首をかしげるところに複雑な心境がのぞいた。

男子は２シーズン無敗を継続するマリニンの独壇場だ。その絶対王者にＳＰで１４・７２点差をつけて臨んだフリー。父の正和コーチから「世界一を取ろうぜ」と声をかけられ、鍵山も「やる気はみなぎっていた」が、その想定以上にライバルの強さが圧倒的だった。技の完成度で対抗する狙いだった鍵山も「世界一の距離感は遠いというか、難しいもの」と痛感させられた。

もちろんゴールはここでなく、今大会は通過点。「大会で得られたものも大きい。次に生かせるように頑張る」。悔しさは五輪で晴らすしかない。（森井智史）

佐藤、手ごたえ十分の３位

佐藤はフリーの冒頭に４回転ルッツを鮮やかに決めると、その後は「落ち着いてできた。ジャンプ以外も体が動けていた」と、全ての要素を成功させた。以前は緊張や重圧で眠れなかったり、演技が大崩れしたりした。経験を積み、大会では一定時間の仮眠をとって状態を整えるなど、最適なルーチンも確立してきた。この日は直前にマリニンが圧巻の演技を披露したが、動じなかった。「普段なら萎縮（いしゅく）してジャンプで転倒していたが、ミスなくできたのは大きい」と手応え十分の様子だった。