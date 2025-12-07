「秋田県と聞いて浮かぶ食べ物は？」＜回答数13,904票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第376回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「秋田県と聞いて浮かぶ食べ物は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「秋田県と聞いて浮かぶ食べ物は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
きりたんぽ鍋
【材料】（4~5人分）
<スープ>
鶏ガラ 1~2羽分
昆布(10cm角) 1枚
酒 100ml
白ネギ(青い部分) 1本分
ショウガ(薄切り) 5枚
水 2000~2500ml
きりたんぽ 1パック
鶏もも肉 2枚
ゴボウ(大) 1本
水煮タケノコ 1本
白ネギ 2本
マイタケ 2パック
シメジ 1パック
セリ 1~2束
手綱コンニャク 1袋
<調味料>
酒 大さじ 4
みりん 大さじ 5
しょうゆ 大さじ 5
ネギ(刻み) 大さじ 8
<薬味>
ユズみそ お好みで
クルミみそ お好みで
【作り方】
1、鍋に＜スープ＞の材料を入れ、強火にかける。煮たったら昆布を取り出し、アクを取りながら強めの弱火で30〜40分煮る。鶏ガラを取り出してスープはこす。
2、材料を準備する。きりたんぽは斜め半分に切る。鶏肉はひとくち大に切る。
ゴボウはたわしで水洗いして大きめのササガキにし、水に放ってザルに上げる。水煮タケノコは食べやすい大きさのくし切りにする。白ネギは斜め薄切りにする。マイタケ、シメジは石づきを切り落として小房に分ける。セリは水洗いして根元を切り落とし、長さ4〜5cmに切る。手綱コンニャクは熱湯でゆで、臭み抜きをしてザルに上げる。
3、1の＜スープ＞に＜調味料＞の材料を加えてひと煮たちさせ、鶏もも肉、ゴボウをそれぞれ加えサッと火を通して取り出し、スープのアクを取る。煮込み用の鍋に入れて火にかけ、煮たってきたら他の具を加える。
4、取り鉢に火の通った具と＜スープ＞を取り、刻みネギとお好みの＜薬味＞を入れていただきます。
【このレシピのポイント・コツ】
箸休めに・・・素材の味を生かした、さっぱり味のきりたんぽ鍋には、カリカリ食感がおいしいレンコンの煮物と、ゴマのコクと風味が広がる和え物を！
(E・レシピ編集部)
