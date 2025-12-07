「これでオレたちがベスト16だ」W杯“出場未確定”のイタリア、抽選結果に喜びの声止まず「サッスオーロでもやれる」「国民6000万人が安堵」
まずは舞台に立つ権利が必要だ。ただ、実現できれば、その先に希望が待っているかもしれない。
12月５日に北中米ワールドカップ（W杯）の組み合わせ抽選が行われ、イタリアは欧州予選プレーオフを突破できた場合、カナダ、カタール、スイスと対戦することになった。FIFAランクで12位のイタリアに対し、スイスは17位、カナダは27位、カタールは51位だけに、悪い結果ではないだろう。
ただ、周知のとおり、イタリアはまだW杯に出るとは決まっていない。欧州予選でグループ２位となり、３月のプレーオフを勝ち抜く必要がある。
北アイルランドとの準決勝、ウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナの勝者と対戦する決勝に勝たなければ、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるイタリアは、３大会連続のW杯予選敗退だ。
それだけに、『Gazzetta dello Sport』紙によると、SNSではファンから楽観的な声と、出場が決まっていないことを強調する声と、それぞれが寄せられているという。
「これで正式にオレたちはW杯ベスト16だ」
「出場権を獲得したら、サッスオーロでもやれるグループじゃないか」
「カタール、カナダ、スイス…ガットゥーゾが自分で選んだんじゃないか」
「イタリアが本大会に出場できたら、ピオ・エスポージトがグループステージだけで６得点」
「イタリア国民6000万人は安どのため息をついただろう。ウェールズの対戦相手を知ってね」
「プレーオフの相手のほうが、W杯グループステージで対戦する可能性のある国々よりも強い」
「抽選結果は良かったけど、少なくともまだオレたちは出場が決まっているわけじゃないからな」
また、トランプ米大統領に新設の平和賞も贈られた今回の抽選に対する皮肉の声もあった。
「予想どおり、W杯抽選はトランプの選挙宣伝になった」
「想像していたように、このアメリカでのW杯抽選はサッカーらしくない」
いずれにしても、まず予選突破が必要なことは変わらない。最後にW杯に出た2014年からすでに11年。北中米大会も逃せば、イタリアは少なくとも16年W杯から遠ざかることになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
