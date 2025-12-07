エールディヴィジ 25/26の第15節 ヘラクレス・アルメロとテルスターの試合が、12月7日04:00にエルフェ・アシトにて行われた。

ヘラクレス・アルメロはイズ・ホルンカンプ（FW）、トリスタン・ファンヒルスト（FW）、ワリド・ウルドシフ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するテルスターはソウフィアネ・ヘトリ（FW）、パトリック・ブルーワー（MF）、ニルス・ロセン（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

テルスターは後半の頭から選手交代。デボン・コスワル（DF）からタイリース・ノスリン（DF）に交代した。

65分、ヘラクレス・アルメロは同時に2人を交代。ヤン・ジャンブーレク（MF）、トリスタン・ファンヒルスト（FW）に代わりトーマス・ブランズ（MF）、イバンドロ・ボルジェスサンチェス（FW）がピッチに入る。

65分、テルスターが選手交代を行う。ソウフィアネ・ヘトリ（FW）からミラン・ゾンネフェルト（FW）に交代した。

67分に試合が動く。テルスターのイェフ・ハルデフェルト（DF）のアシストからミラン・ゾンネフェルト（FW）がヘディングシュートを決めてテルスターが先制。

72分、ヘラクレス・アルメロは同時に2人を交代。マイク・テビーリク（DF）、ブライアン・リンボンベ（FW）に代わりミメイルヘル・ベニタ（DF）、マリオ・エンゲルス（FW）がピッチに入る。

76分、テルスターは同時に2人を交代。ネビル・オギディヌワンコ（DF）、パトリック・ブルーワー（MF）に代わりディラン・マーテンス（MF）、ディオン・マローネ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+3分ヘラクレス・アルメロが同点に追いつく。マリオ・エンゲルス（FW）のアシストからアイバン・メシック（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もテルスターの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ヘラクレス・アルメロは32分にヤン・ジャンブーレク（MF）、54分にイズ・ホルンカンプ（FW）、84分にアイバン・メシック（DF）に、またテルスターは27分にネビル・オギディヌワンコ（DF）、85分にタイリース・ノスリン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-07 06:01:22 更新