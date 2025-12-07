「日本にとってはマズいな」「レベチだった」W杯で要注意！オランダ代表の天才MFが衝撃の独走弾！圧巻のプレミア初ゴールにSNS騒然！「上手すぎる」「不安になってきた」
現地時間12月６日に開催されたプレミアリーグの第15節で、トッテナムがブレントフォードとホームで対戦。２−０で快勝を飾った。
この試合で、圧巻のプレミア初ゴールを決めたのが、トッテナムのオランダ代表MFシャビ・シモンズだ。１−０とリードして迎えた43分、自陣でボールを奪うと、そのままスピードに乗ったドリブルで独走。一気にペナルティエリア内に入り込んで、右足を振り抜き、鮮やかにネットを揺らしてみせた。
この衝撃のゴラッソに、SNS上では「上手すぎる」「別人になってて草」「覚醒してる」「ついに来た本物のシモンズ」「ちょっとレベチだったね」「まだ22だろ？こりゃ数年後手つけられなくなるぞこれ」といった声が上がった。
また、オランダは北中米ワールドカップの初戦で日本代表が初戦で対戦するため、次のようなコメントも見られた。
「シモンズ乗られちゃうとワールドカップしんどくなるて」
「でもシモンズに調子に乗られることは日本にとってはマズいな・・・」
「ジェバリに負けじとシモンズも結果残して草」
「W杯まで半年 シモンズが徐々にコンディション上がっていったら日本きついよ」
「シモンズもミッキーも良すぎてなんかW杯グループステージ不安になってきた笑笑」
バルセロナの下部組織が生んだ22歳の天才MFは、日本にとって厄介な存在になるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】オランダの天才MFが衝撃の独走弾
