「優勝できるかできないかを決めた」逆転Vを逃した柏、ロドリゲス監督が悔やんだ今季の明暗を分けた試合「アクシデントが続き…」
12月６日、J1の最終節で２位の柏レイソルが６位のFC町田ゼルビアとホームで対戦した。
首位の鹿島アントラーズとの勝点１差で追う柏は、逆転優勝のために最低でも引き分け以上の結果が必要だったなか、スコアレスで迎えた63分に相手のオウンゴールで先制。このまま１−０の勝利を収めたが、鹿島も横浜F・マリノスを２−１で下したため、２位フィニッシュとなった。
試合後の記者会見で柏のリカルド・ロドリゲス監督は、以下のようにゲームを振り返る。
「試合が難しくなることは予想していた。町田はとても危険なチームで、クオリティの高い選手たちが揃っている。それでも試合全体を通じて、攻守に渡って完璧に近いプレーができていた。もちろん優勝できなかったことは悔しいが、ゲームプランを完璧に遂行でき、３ポイントを獲得したチームをとても誇りに思っている」
あと一歩のところで惜しくもタイトル獲得を逃した。指揮官は「アウェーでの鹿島との直接対決に２−３で敗れた。アクシデントが続き、勝てる可能性も十分あったなかで負けてしまった。あの試合が今季、優勝できるかできないかを決めた試合になったと思う」と悔やんだ。
それでも、ロドリゲス監督は今シーズン構築したポゼッションスタイルに「素晴らしいシーズンを過ごすことができたのは、このスタイルのおかげ」と確かな自信を見せ、最後には「今進んでいる道を歩み続ける、そして相手の分析を上回り、成長し続けることこそがタイトル獲得に繋がると私は信じている」と力強く語った。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
