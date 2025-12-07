リーグ戦17点目を決めた上田。(C)Getty Images

　現地12月６日開催のエールディビジ第15節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトがズウォーレとホームで対戦している。

　上田と渡辺が先発したフェイエノールトは開始11分、左サイドからのクロスに上田がヘッドで合わせ、先制ゴールを挙げる。
 
　公式戦３戦連発となった日本代表FWはさらに20分、ドリブルで持ち込んで右足を一閃。２点目を奪う。

　頼れるエースは止まらない。３−０として迎えた42分にも、技ありのヘッドでネットを揺らし、９節のヘラクレス戦に続いて前半だけでハットトリックを達成する。

　上田はこれでリーグ戦15試合で驚異の17ゴール。ハーフナー・マイク氏が持っていたエールディビジの日本人最多得点記録（16点）も更新した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

