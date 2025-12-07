上田綺世が止まらない！また前半だけでハットトリック、リーグ戦15戦17発。エールディビジの日本人最多得点記録を更新
現地12月６日開催のエールディビジ第15節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトがズウォーレとホームで対戦している。
上田と渡辺が先発したフェイエノールトは開始11分、左サイドからのクロスに上田がヘッドで合わせ、先制ゴールを挙げる。
公式戦３戦連発となった日本代表FWはさらに20分、ドリブルで持ち込んで右足を一閃。２点目を奪う。
頼れるエースは止まらない。３−０として迎えた42分にも、技ありのヘッドでネットを揺らし、９節のヘラクレス戦に続いて前半だけでハットトリックを達成する。
上田はこれでリーグ戦15試合で驚異の17ゴール。ハーフナー・マイク氏が持っていたエールディビジの日本人最多得点記録（16点）も更新した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が前半だけで圧巻のハットトリック！
