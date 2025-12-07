本日12月7日（日）よる10時30分 第9話を放送 及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」。

本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川光博）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディ。

第9話放送に先駆け、あらすじと最新シーンカットを公開！

玄一の部屋から、3000万円が消えてしまった!? 理想の家を探し続ける中で、恋人の索との生活も順調に見えた矢先、事件が勃発する。ほたると“親子のフリ”をしていたことが警察に発覚し、さらに、ほたるから預かっていた3000万円が、ほたるのロクデナシな父・仁（光石研）に盗まれる事態に。

仁を連れてアパートにやって来た松（土居志央梨）に、ほたるは「お父さんじゃないです、こんな人」と知らん顔するものの、もし本当のお父さんがいるなら玄一との“親子のフリ”は不問に付すと言われ、慌てて前言撤回、「よく見ると、お父さんでした」。警察に捕まりたくない仁も、「今後はお父さんとして、ちゃんとほたるの面倒見ます」と調子を合わせ…。

慌てる玄一と索は、必死にお金を取り戻そうと試みるが仁は譲らず…。そんな中、アパートの大家・井の頭（坂井真紀）が思わぬ案を持ち出し、事態は思わぬ方向へと動き始める。

一方、理想の母親になるために旅を続けるほたるの母・ともえ（麻生久美子）は、せっかく集めた全国のご当地キーホルダーを盗まれ、ほたるのもとに帰る計画が狂い始める。どうなる、ぼくたち!?

先週放送した第8話では、ほたるとの偽親子関係が松にバレてしまい、玄一は、索に迷惑をかけたくない一心で別れを告げた。

その後、索は玄一とほたるを自分が育った施設に連れて行き、「翼をください」を歌う。「波多野さんが『歌ったら今の自分の気持ちが分かる』と言っていた」と、共同生活の中で告げられた玄一の言葉を思い返し、自身の本音を伝える。そんな索を見て、玄一は「ごめんなさい。もう、別れるとか言いません。俺たちの家、買いましょう」と決意。索が真っ直ぐ気持ちを伝える姿と2人の想いが通じ合った瞬間に、ネット上では感動の声が寄せられた。

理想の家も、理想の母親も一筋縄ではいかない――玄一・索・ほたるの3人は、なぜか長野県へ？一体彼らに何が起きたのか!?

第9話 あらすじは「ストーリー」ページ（https://www.ntv.co.jp/bokutachinchi/story/）でも公開。TVer（https://tver.jp/series/sr62ncyo3g）では現在第1〜3・8話を無料で配信中。Hulu（https://www.hulu.jp/chosen-home)では最新話まで全話配信中。

そして、Huluオリジナルストーリー全2話の配信が決定。12月7日（日）第9話放送後から、索の“もし今の自分じゃなかったら”を描く第1話「もうひとりの作田索、の恋」がHulu独占配信開始！

