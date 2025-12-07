◇J1リーグ 第38節 岡山 2-1 清水(6日、IAIスタジアム日本平)

今季限りで清水を退団する乾貴士選手が、このクラブでラストマッチとなった岡山戦後に、サポーターに向けて別れの挨拶を行いました。

乾選手はピッチ中央付近にもうけられたスタンドマイクの前に立つと、まず「今日は勝てなくてすみませんでした。全力で戦ったんですが、力及ばず負けてしまいました。でも選手はしっかり全力でやったと思います」と謝罪の言葉から語りました。

続けて「今季限りで…」と話し出すと、突然言葉が詰まり、涙。そんな姿にサポーターが乾コールを送ります。

乾選手は気持ちを鎮め、「今季限りで清水エスパルスを退団することになりました。まずは本当に僕がセレッソを退団するときに、苦しかった時期に練習させてもらった岡山のみなさん、ありがとうございました。そしてこんな問題児の僕を拾ってくれた清水エスパルスの皆さん、本当にありがとうございました」と感謝の言葉を述べました。

「ここを離れるのは本当に、辛いですし、もっとこのアイスタで、ファンのみんさんの前でプレーしたかったです。何度か、今シーズンで引退も考えたんですが、やっぱりこんな形で引退はしたくないので、もうちょっと頑張りたいなと思います。GMの反町さんに俺を見返してみろと言われたので、絶対見返すことができるように頑張ります」と現役続行への気持ちを明かしました。

さらに乾選手はサポーターやファンに伝えたいことがあると言い、「僕に町中で会った人たちに、SNSでコメントをくださる方に、『清水に来てくれてありがとうございます』と、言ってもらえることがすごくうれしかったですし、本当は僕からみなさんが受け入れてくれて拾ってくれて、そしてこんな僕を応援し続けてくれて本当にありがとうございました。これからも僕は清水を愛しています。本当に3年半ありがとうございました」と再度、感謝の言葉で挨拶を終えました。