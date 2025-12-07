「ステイヤーズＳ・Ｇ２」（６日、中山）

２番人気ホーエリートが１０度目の重賞挑戦でついに大願成就。しかも牝馬による勝利は１９８６年のシーナンレディー以来、実に３９年ぶり。５９回目を迎えた伝統のマラソンレースで、史上２頭目の牝馬Ｖという快挙も達成した。

パーフェクトなレース運びだった。道中はインの３、４番手でスムーズに折り合い、最後の直線に入ると戸崎圭の右ステッキに反応して急加速。先に抜け出していたブレイヴロッカーをかわし、追い込むマイネルカンパーナとクロミナンスをきっちり抑えた。長丁場を巧みにエスコートしてＶに導いた鞍上は、先頭でゴールを駆け抜けると馬の首筋を左手でポンと叩いた。

「折り合いもついて、手応え良く走ってくれました。直線は進路のどこがあくかというくらい余裕があって、反応も良く伸びてくれました」と満足そうに振り返る戸崎圭。先週のジャパンＣで入線後に落馬して左膝を負傷したが、この日は５鞍に騎乗して２勝を挙げる活躍で不安を払いのけてみせた。さらに自身が所属する田島厩舎でのＪＲＡ重賞勝利は、今年の函館ＳＳ（カピリナ）に続き２勝目となった。

田島師も「長いところに対応してくれた。ベストの路線は何とも言えないが、一つ勝つと、二つ、三つと思いますよね」とさらなる飛躍を期待する。２６年には古馬長距離路線の台風の目になりそうだ。