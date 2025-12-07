日本ハムの池田隆英投手（31）が6日、玉井大翔投手（33）と共にエスコンフィールドで行われた「ボランティア慰労会」のトークショーに登場した。普段、本拠地での球場運営を支える約130人のボランティアをねぎらい、池田は「今年は2位で自分的にも悔しいシーズン。来シーズンにやり返せるように、優勝します」と力強く宣言し、珍目標も立てた。

今季の池田は24試合の登板で13ホールド、防御率2・45にとどまった。ただ、マウンド上で打者を抑えた際に「おらー！」と大きく吠え、闘志あふれる投球を見せる右腕には、この日の参加者から「吠える姿がかっこいい」との声も上がった。

そこで、イベント後に玉井が来季の目標の数字について「（吠える音量の）デシベルとかどう？」と提案。池田は「工事現場とかが80〜85デシベルだったらしいので、90デシベルを目指します。騒音レベルを超えたいと思います」と笑顔で受け入れ、“工事現場超え”をもくろんだ。現状、エスコンには騒音を計測する機器は設置されていないが「（小村勝）球団社長に（設置の要望を）言わせていただきます」と冗談めかした。

熱い投球を見せる池田に対し、ピンチの場面でもクールに投げる玉井は、今季は登板40試合で17ホールド、防御率2・25とした。若手が中心のチームなだけに、30代で経験豊富な両右腕は優勝に欠かせないピースで、共に50試合登板を目標に掲げる。野球場では100デシベル近くの音量が計測されることもあると言われる。スタイルは違えど、2人のリリーバーの快投でエスコンに100デシベル超えの熱気をもたらす。（田中 健人）