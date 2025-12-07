「鳴尾記念・Ｇ３」（６日、阪神）

他馬を寄せ付けない圧巻の重賞初制覇だ。２番人気のデビットバローズが直線で力強く抜け出し、２馬身差の快勝。鞍上の岩田望は夏に行われていた昨年のヨーホーレイクに続く連覇達成だ。

好スタートも前を見る形を選択し、道中は離れた４番手を追走。前半５Ｆ５７秒１の流れで完璧に折り合い、内回りとの合流地点を過ぎたあたりで前を完全にとらえた。展開は後ろに向いたはずだが、着差は広がるばかり。詰めかけた観衆に堂々とＶを見せつけた。

手綱を握ったのは、日曜も同じ厩舎、オーナーとのチームであるウィリアムバローズでＧ１に挑む岩田望。弾みをつけた鞍上は「先行馬の後ろでリズムを崩さず乗りました。道中はこれで負けたら仕方ないと思えるくらいの感じ。強い勝ち方でした」と騎乗に応えた相棒を称賛。６歳にして重賞初制覇となったが、「騸馬になってからも状態、精神が安定していて、すごい馬。これからも頑張ってくれると思います」と、さらなる飛躍に期待を込めた。

これ以上ない舞台だった。担当の上村厩務員は「コースも距離も合っていて、状態も良かった」と５度目の重賞に万全の態勢で挑んでいた。次走は未定だが、ゴール板を過ぎ、とったガッツボーズの感触は確か。これからもワンチームでより高い頂を目指す。