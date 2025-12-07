ソフトバンクの海野隆司捕手（28）が6日、みずほペイペイドームで契約更改交渉に臨み、倍増を上回る2900万円アップの年俸5500万円でサインした。今季は105試合に出場し、チームの5年ぶりの日本一に貢献。夢だったゴールデングラブ賞を来季の目標に掲げ、さらなるレベルアップを誓った。 （金額は全て推定）

鷹の正捕手としての確かな自信を胸に来季への目標を掲げた。倍額以上の大幅アップを勝ち取った海野は「個人としてはレギュラーをしっかり獲って、スタメンで100試合以上に出たいと思っています。今年に関してはタイトルとかは気にしてなかったですが、ゴールデングラブを獲りたいという思いもあるので」と力を込めた。

甲斐が巨人にFA移籍し、正捕手不在で始まったシーズン。105試合に出場し、チームのリーグ優勝と5年ぶりの日本一に大きく貢献した。「最初はやっぱり余裕がなかったんですが、どんどん試合を重ねていくごとに周りが見えるようになったことが一番の収穫」。82試合がスタメン出場でリーグトップのチーム防御率2・39を記録した投手陣をけん引した。

来季も持ち前のディフェンス力を生かしゴールデングラブ賞を狙う。「自分の中で夢でもあったので。余裕ができたというよりは、単純に格好いいから1回でも獲りたいという思いです」。現在は映像で今季の振り返りをしており、ミットの構え方やリード面について分析中。技術の向上も含め、さらにレベルアップしていくつもりだ。

打力向上もテーマとなる。今季は打率・220、0本塁打、21打点。「ホームランがゼロは個人的に悔しかった。もうちょっと長打率というところもこだわっていきたい」。得点圏打率・267を上げるのも目標で、自主トレは今オフも今宮に弟子入りし、しぶとい打撃を学ぶ。ホークスの扇の要から、球界を代表する捕手になることを目指す。 （木下 大一）