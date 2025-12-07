歌手近藤真彦（61）が6日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分）に出演。アイドル時代の恋愛事情について語った。

ダウンタウン浜田雅功（62）が、「あなた、やっぱりモテた？」と聞くと、近藤は「モテたっていうか…」と考え込む。

ここから話題は、近藤のアイドル全盛期だった1980年代のアイドル同士の恋愛事情に。

当時は携帯電話もなく、固定電話に連絡するしかなかったが、近藤は「台本の切れ端に電話番号を書いて、ビリッて切って（渡し合った）」と振り返った。

普段は、アイドルをマネジャーがガードしているが、「（ステージの）エンディングの舞台袖とかでパッと渡される。マネジャーがいないから、そこは。ドキドキするよね」と回顧。

「それで、もらった電話番号を衣装のポケットに入れて、歌い終わって普通に忘れて帰っちゃう。でも言えないわけよ、マネジャーに。あの日の衣装のポケットにあの子の電話番号が…って」と笑いつつ、「でもいい時代だった」と話した。

また、多忙なスケジュールに追われる中で、どこでデートするのかを聞かれると「車でドライブするの。本当に健全なの。ドライブして飛行機とか見に行く。飛行機見て…ちょっとロマンチストになりながら、本当に健全で送り届ける」と語った。

「車を運転して、（相手を）ピックアップして、『どこ行こうか？ 飛行機とか見に行こうか』『海行こうか』って」と、健全にドライブデートをしていたことを明かした。

浜田が「飛行機見に行って、海見に行った帰りに…」と“疑いの目”を向けると、近藤は「だって行けないじゃん。行けないでしょ？ 恋愛はしてたけど、結構きれいだったよ、みんな。健全だった」と強調していた。