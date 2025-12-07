「チャンピオンズＣ・Ｇ１」（７日、中京）

５連勝での戴冠を目指すナルカミの飯塚洋介助手を直撃した。

◇ ◇

−輸送は。

「馬運車の中でも落ち着いていて、渋滞もなくスムーズ。距離的にも、盛岡（不来方賞）と同じくらいなので」

−追い切り後の雰囲気は。

「体の感じ、馬体の張りなど問題ないですね。大きく馬体が増えていなければ問題はない」

−ここにきての成長を感じるか。

「精神面が落ち着いてきました。牧場から帰ってきた当初は落ち着きがないところもあったけど、今は大丈夫。馬に幅が出て、ダート馬っぽい感じになってきましたね。戸崎さんも調教での反応が良くなって、力強さが出てきていると言ってくれています」

−転厩馬。最初の感触は。

「最初はひょろっとしていたけど、走るフォームが良くて能力の高さは感じていた。やはり、これだけの馬になってくれました」

−唯一の敗戦が中京。

「転厩前の話ですが、坂井君は返し馬の時からパニックになっていたと話していたみたい。競馬に行って、そういう点がポイントにはなりそうです。今回はスタンド前発走でもあるので」

−左回りだとどう走りが変わるのか。

「直線に向いた時の、右手前での持続力に不安がありました。その点を不来方賞でクリアしてくれたのは良かった」

−中央Ｇ１は初めて。

「相手は強いし、今回の中京は左回り。右回りの方がベストな感じはありますが、乗っている戸崎さんが気にならないと言ってくれるので克服してほしい」

−６枠番から発走。

「ストライドが大きな馬なので、ジョッキーもそのリズムを崩さないように走ってくれたら。前を見ながら運べるいい枠だと思いますよ」