藤岡弘、の次女・天翔天音、仮面ライダーアインズに変身 兄・真威人に続き一家で3人目の仮面ライダー「次は私が受け継いでいくんだ」
「ガールズリミックス」シリーズの集大成となる第4弾『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』が東映特撮ファンクラブ（TTFC）で来年1月に配信決定。本作ではどの作品にも属さない、完全オリジナルの仮面ライダー、仮面ライダーアインズが誕生する。アインズとはドイツ語の「EINS（1）」に由来し、まさに女性版“仮面ライダー1号”の誕生となる。
【写真】『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』に登場する仮面ライダーアインズ
2022年8月『仮面ライダージャンヌ＆仮面ライダーアギレラ withガールズリミックス』をきっかけに、2025年5月『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』にて復活、10月には『ガールズリミックス inハロウィンパーティー』が配信された「ガールズリミックス」シリーズ。
仮面ライダーアインズに変身するのは三日月ナユタ。留学中の九堂りんねのクラスメイトであり、『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』で黒野すみれに誘拐された被害者であったナユタは、事件後ガールズリミックスに加入することになり、仮面ライダーに触れていく中で成長を遂げていった。ナユタを演じる天翔天音（20）は、『仮面ライダー』（1971）で本郷猛＝仮面ライダー1号を演じた藤岡弘、の次女で、まさに“アインズ＝1号”にふさわしい変身者となる。また、映画『仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ』（2021）で長男の真威人も本郷猛／仮面ライダー1号を演じており、一家で3人目の仮面ライダーになる。
また、『劇場版 仮面ライダー龍騎 EPISODE FINAL』に登場した、仮面ライダーシリーズ史上最初の女性仮面ライダーである仮面ライダーファム。そのファムと外見はそっくりで、真っ黒なボディである仮面ライダーファタルが仮面ライダーアインズたちに立ちはだかる。変身するのは、『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』で初登場時したときから三日月ナユタと因縁が深い、黒野すみれ。演じる小宮有紗は、『特命戦隊ゴーバスターズ』では宇佐見ヨーコ／イエローバスターを務めていたが、今回ついに「仮面ライダー」へ変身する。
『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』や『ガールズリミックス inハロウィンパーティー』に登場した九堂りんね（演：松本麗世）、鳴海亜樹子（演：山本ひかる）、神代玲花（演：アンジェラ芽衣）、夏木花（演：椛島光）、桜井沙羅（演：志田音々）、高井望（演：宮原華音）、滝川紗羽（演：滝裕可里）も再び集結。最強の敵、仮面ライダーファタルに対し、ガールズリミックスはどう戦うのか。必見だ。
さらに、本作品の主題歌は人気ロックバンド・Do As Infinityが担当。タイトルは「Red Re-born」。Do As Infinityが仮面ライダーシリーズの楽曲を担当するのは今作が初となる。主題歌の作曲は『仮面ライダーガッチャード』主題歌を務めたBACK-ONのKENJI03（作家名「Hi-yunk」）が担当、挿入歌の作曲はDo As Infinityの数々の楽曲を手掛けているZENTA、そして主題歌・挿入歌ともに作詞は数々の仮面ライダーシリーズ主題歌の作詞を務める藤林聖子が担当。Do As Infinityは挿入歌も担当する。
■天翔天音コメント
まさか私が20歳という節目の年に、私が仮面ライダーになるという日がくるとは、思ってもいませんでした。とにかくうれしかったです。幼いころに父の仮面ライダー1号の作品を観て育ってきたので、こうして初の女性仮面ライダーとして変身できることがとても光栄ですし、父が原点として始まったものを、次は私が受け継いでいくんだ、というのを感じて、感動したのを覚えています。
■Do As Infinityコメント
【伴都美子】この度 仮面ライダーアインズの主題歌を担当させていただきます。ドラマのストーリーと勢いのある楽曲を共に楽しんでいただけたら幸いです！
【大渡亮】我々の楽曲が主題歌に抜てきされ大変光栄に思っております！悪いヤツらをやっつけるライダーの応援歌になったらいいなぁ〜。
