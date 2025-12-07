2025年8月13日、膵臓がんで惜しくも亡くなった声優の声優・櫻井智さん（53歳没）。互いにリスペクトしあい、共演経験もある緒方恵美が明かす、“わたしだけのエピソード” とは――。

「初めてお会いしたのは、たしかイベント現場でした。第3次声優ブーム初頭で、 “陰の職人” になるつもりだった私は、アイドル的に扱われることに戸惑いながら仕事をしていました。

そんな私を尻目に、華やかな立ち姿で堂々とふるまう本物のアイドルがいました。それが櫻井智ちゃんでした。

どんな仕事も笑顔でこなし、ぜったい嫌な顔をしない。傍で見ていてもすごい仕事量でしたね。ある時期などは、3つのレーベルから月替わりでアルバムを出していました。

さすがに心配で『体は大丈夫？』と聞くと、『今までパンチラも撮られたりしてきましたから！ 忙しくても、普通にアイドルできる今が幸せ』と、笑顔を見せてくれました。

いちばんの思い出は『るろうに剣心』。ドラマCD収録現場も濃厚で楽しかったのですが、凛としたヒロイン・神谷薫がピッタリだった彼女が、ある事情でアニメ版では奔放な巻町操（まきまちみさお）を演ることに。その経緯は、一生忘れられません。

最後の最後まで、ファンに心配をかけないよう気丈にふるまい続けた彼女は、アイドルを貫いたプロでした。またいつか、そちらで歌を聴かせてください」