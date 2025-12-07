2025年1月27日、惜しくも亡くなった経済アナリスト・森永卓郎さん（67歳没）。長年番組で共演してきたフリーアナウンサー・垣花正が明かす、“わたしだけのエピソード” とは――。

「モリタク（森永卓郎）さんが亡くなった今も、不思議と近くにいて、一緒に番組をやっている感じがします。20数年、ラジオで伴走したことで、僕の仕事のスタイルは “対モリタク” が原型になっているんです。

方々で『カッキー（垣花）は、 “変な人” と組んだときの守備力は日本一。ゆくゆくは第2の “みのもんた” になれる』と言ってくれました。わかりやすく褒めてもらえたことは嬉しかったですし、自信になりました。

がんになられてからは、『番組出演が闘病のモチベーションになるし、リスナーに報告していきたい』というご意思を尊重し、リスナー・出演者・放送局の三位一体で応援してきました。最期まで肉声を届けることができたのは、奇跡的だと思います。

モリタクさんの主張は、世の中が公平であるために、“金持ちとイケメンを優遇するな”。道化を演じながら、ブレずに発言し続けた人でした。

先日、ありがたいことに『垣花正 あなたとハッピー！』（ニッポン放送）が、聴取率1位をいただきました。番組を育ててくださったモリタクさんは、じつは経済の解説よりも、歌いたい人（笑）。きっと『1位を獲ったんだから歌わせろ！』って言うと思いますが、『歌わせねえぞ！』って言いたいですね」