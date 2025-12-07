2025年3月1日、惜しくも亡くなった人気司会者のみのもんたさん（80歳没）。初共演から半世紀近い交流があった山田邦子が明かす、“わたしだけのエピソード” とは――。

「みのさんの司会は、やっぱり天才的だと思います。台本どおりに進めているわけではないのに、要点はきっちり押さえ、コンセプトは絶対に狂わない。段取りよりも場の空気を大切にしているから、視聴者の心を掴むんです。永遠に勉強になりますね。

そんな名司会者のみのさんですが、初対面だった45年ほど前の収録では、私を『山田イクコちゃん』と間違って紹介したんですよ。でも、それ以来、ずっと『邦子ちゃん、邦子ちゃん』とかわいがっていただきました。

2000年に挙げた結婚式にも来てくださり、忙しくて二次会を開けなかった私に代わって、会を仕切ってみなさんにご馳走までしてくださいました。そのときのお礼も、果たせないままです。

奥様を亡くされてからは本当にしょんぼりされていて、おかわいそうなぐらいでした。逗子のイタリアンでよくご一緒しましたが、『もう、白ワインが一本飲めないんだ。半分飲んでよ』なんて。きっと今ごろ、奥様にお会いしていると思います。

みのさんはぐりぐりした目で、 “脂ギッシュ” なイメージかもしれませんが、実際は非常に紳士的な『昭和の男』。常に前向きで、ネガティブなこと、人の陰口を言わないところも大好きでした。

みのさんとご一緒した後はいい気持ちで帰れるんです。いつも『またね！』って手を広げてね。また『邦子ちゃん』って呼んでほしいな」