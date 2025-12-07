【演技が光る芸人ランキング】ラランド・サーヤが『じゃあつく』で大躍進！圧倒的1位は「ハマり役」多数で納得の評価

2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』には、ネプチューンの原田泰造やひょうろく、有吉弘行、野生爆弾のくっきー！など、お笑い業界から多くの芸人たちが出演したことが話題となった。芸人の俳優業への進出はいまや珍しいことではなく、『べらぼう』以外のドラマにも多くの芸人たちが出演している。

そこで本誌はアンケート調査を実施。「演技が光る芸人は誰？」を、ドラマ好きの全国の20代から60代の女性500人にきいた。対象としたのは、今秋に放送されたドラマに出演した芸人12名だ。

では「演技が光る芸人」トップ5からみていこう。

【第5位】ハナコ・秋山寛貴（37票）

『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）遠山大地役

広中厩舎の厩務員の役を演じている。これまでハナコのなかでは、岡部大の俳優の仕事が目立っていたが、今後は秋山の活躍にも注目が集まりそうだ。

「『ザ・ロイヤルファミリー』おもしろいです。あまり目立つ役ではないのですが、ちゃんと存在感があると思います」（60代・主婦）

「実力派の俳優さんが多いなか、浮くこともなくいい演技をしていると思います。もっとドラマに出ればいいのに」（20代・学生）

【第4位】はんにゃ.・金田 哲（40票）

『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系）掛川啓役

2024年はNHK大河ドラマ『光る君へ』に1年を通してレギュラー出演し、話題となった。2025年は『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）にも出演している。

「顔やスタイルが上品、演技も上手いし、俳優向きだと思う」（50代・会社員）

「大河ドラマの公家役はハマっていた。芸人としてはイマイチだと思うから、このまま俳優になったほうがいい」（40代・パート）

【第3位】ココリコ・田中直樹（68票）

『ぼくたちん家』（日本テレビ系）岡部成治役

2001年の映画『みんなのいえ』（三谷幸喜脚本・監督）に出演し、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞したこともある。

「いろいろなドラマや映画に出ているけど、どの役にもなじむ。怖い役もできるのはすごい」（40代・主婦）

「もともとコントの人だけあって演技力は高いと思う。いま出ているドラマもおもしろい」（60代・主婦）

【第2位】ラランド・サーヤ（70票）

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）吉井渚役

ドラマの人気もあってか、若手芸人が2位に。『じゃあつく』では、鮎美（夏帆）の友人で美容師の役を好演している。もともと子役としてドラマに出演経験があり、これを機会にさらに女優としての仕事が増えるかも。

「主人公の友達という役がぴったり。演技も自然だし、リアリティがある」（30代・会社員）

「『じゃあつく』のおもしろさは、サーヤも含めたキャスティングにあると思う。ドラマに溶け込んでいて違和感がない」（60代・主婦）

【第1位】ドランクドラゴン・塚地武雅（114票）

『緊急取調室5』（テレビ朝日系）玉垣松夫役

第3位の田中同様、ドラマや映画にひっぱりダコの人気俳優。2006年の映画『間宮兄弟』で主演、日本アカデミー賞新人俳優賞などを受賞している。2026年1月期のTBS日曜劇場『リブート』（主演・鈴木亮平）にも出演予定だ。

「佐々木蔵之介と共演した『間宮兄弟』もよかったし、ドラマの『裸の大将』もハマり役でした。芸人より俳優のほうが向いていると思います」（60代・主婦）

「いま放送してる『キントリ』もいいけど、どの作品でも表現力や表情、個性が光っていると思う。去年の朝ドラ『虎に翼』もよかったです」（40代・パート）

意外だったのは「ひょうろく」。トップ5どころか、まさかの12位に。『べらぼう』にも出演し、新語・流行語大賞にノミネート。独特の存在感はあるものの、役者としての評価はイマイチだったようだ。