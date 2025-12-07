狷瓦譴梁減澂瓩鯲呂吠僂┐拭宗宗フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）ファイナル最終日（６日、愛知・ＩＧアリーナ）、女子フリーは１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４６・９８点、合計２２０・８９点で銀メダルを獲得。初出場ながら堂々たる演技で観衆を魅了した。

この日は中井が競技を始めたきっかけとなった２０１０年バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央さんが来場。６分間練習時のアナウンスで知った中井は、演技前に「しっかり自分の気持ちを伝えよう」との思いから、指導を仰ぐ中庭健介コーチにこう伝えた。

「真央ちゃんが見てるから頑張ります」

冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷させると、連続ジャンプでミスが出るも、きっちりまとめた。「人生で一番緊張した」と振り返る試合で日本勢最上位につけ、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪の代表入りに大きく前進。「（五輪が）近づいているのは感じている。緊張する舞台でも良い演技ができたことは次につながる」と声を弾ませた。

シニア転向１年目。ＧＰシリーズ第１戦フランス大会で初出場初優勝を果たし、一躍注目を浴びた。今大会の活躍でさらにプレッシャーがのしかかることは、中井自身が一番よくわかっている。「プレッシャーに負けないぐらい、しっかり自分を強く持っていきたい」

１９日開幕の全日本選手権（東京・東京・国立代々木競技場第一体育館）が五輪切符を懸けた最終選考会。最後まで爐蕕靴記瓩魎咾、夢を現実に変える。