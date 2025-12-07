まさかの牋魔合体瓩豊爛丱サバイバー瓩海叛通攷震蕁複苅押砲頭を抱えた。

青木は６日、ＧＬＥＡＴの「ＬＩＤＥＴ ＵＷＦ」新木場大会に出場。尊敬する牋魔仮面瓮吋鵐鼻次Εシンと組んで、中嶋勝彦、愛鷹亮組と対戦した。試合は、かねて対戦を希望していた中嶋と白熱の攻防を展開。終盤、岩石落としでダウンを奪われたが、バックを取ってフルネルソンで捕獲すると、そのまま押さえ込むようにしながら絞め上げ、ギブアップを奪って勝利した。

その試合後、まさかの展開が待っていた。相棒の愛鷹をノーザンライトボムで叩きつけてＫＯした中嶋から手を差し出されて握手。カシンも中嶋と握手を交わし、今後は共闘していくことになった。

その後、取材に応じた青木は、試合について「感想？ 楽しかったです。絵面で楽しみました」と笑顔で声をしゃがれさせる。カシンとのタッグを終えて「相変わらず調子よかったよね。ちょっとビックリしたよ」と感想を口にした。行動こそ支離滅裂ながらコンディションが抜群だったとして「ある意味、あれぐらいの年になっても動けるっていうのは、一つの目標だよね」とメガネを光らせた。

一方で希望していた中嶋との対戦で勝利して「なんで勝ってしまったんだ…」と謎の無念さをにじませる。そして「俺はいつも、勝たなきゃいけないところで負けて、勝たなくてもいいところで勝つんだな…。いや、違う。俺は勝たなきゃいけないところで勝って、負けなきゃいけないところで負けてるんだ」と、よく分からないことをそれっぽく口にした。

その中嶋との共闘については「そうだけどさ、不安だよ。っていうか、不安しかない。だってどう考えてもうまくいかないだろ、これ！」と珍しくまともな指摘。さらに先を見通していろいろ察したのか「いや、しかし、マジでどうしたらいいんだ、これ。どうにもならんだろ…」と頭を抱えてから、自転車にまたがり走り去るのだった。