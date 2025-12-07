爐騒がせ女子プロレスラー瓩海肇Ε淵・サヤカ（３９）が６日、千葉市の幕張メッセで開催中の「東京コミコン２０２５」で大暴れした。

この日、ウナギは関口翔、神姫楽ミサ、笹村あやめと組み、謎のＺＡＭＡＳ軍団の植木ベロニカ、最上アナベル、カサブランカ山下、クルミ立てば芍薬組と激突した。

奇襲攻撃を仕掛けたウナギらだったが、あっという間にＺＡＭＡＳ軍団に流れを奪われて劣勢に。さらに謎のドリンクを飲んだＺＡＭＡＳ軍団の山下が覚醒すると、誰も止められない。ラリアートで吹き飛ばされたウナギらは、追い込まれてしまう。最後は神姫楽が山下に旋回式スプラッシュマウンテンをくらい、３カウントを献上した。

試合後、ボロボロの状態でマイクを持ったウナギは「試合見ていただいて、ありがとうございました。私たちはこれから、まだまだ強いヤツも勝たなきゃいけないヤツもいっぱいいますが、必ず皆さんの前であのＺＡＭＡＳ軍団に勝ちたいと思っています！」と言い切ると、１２月２５日、来年１月９日の新宿フェイス大会、そして来年２月１日の東京・後楽園ホール大会をＰＲ。最後には「行くぞ！ ぱぱぱ令和パーティー！」と気合を入れ直した。