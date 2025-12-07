64歳女優、父は地元・淡路島への地域バス導入に貢献した功績 勲章も授与
俳優のキムラ緑子が、10日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
キムラ緑子 ＝テレビ朝日提供
舞台・映画・テレビで存在感のある演技で印象を残す64歳のキムラ。両親は今でも地元の淡路島で暮らしているが、母は認知症で施設に入り、大病をした父は退院後に一人暮らしをしているという。キムラは時間を見つけては帰省し、そのタイミングで施設から母も自宅へ戻り3人で過ごしているそう。
故郷へ繰り返し帰省して感じるのは、若い頃に父が残した功績。地域バスを走らせるなど貢献し勲章も貰ったという。
一方、いつも明るく元気な母は、高校時代の演劇部では人気者だったと同級生だった父は語るそう。高校時代の母の顔と自分はそっくりで、その上感情の起伏が激しいところも似ていると話す。
小さい頃の母は、明るく元気でいつも楽しそうに商売をしていたが、近所に大手商業施設ができて閉店に追いやられた時に、母から笑顔が消えて元気がなくなったといい、故郷に帰ると今でも、当時のことがよみがえると話す。
キムラ緑子 ＝テレビ朝日提供
舞台・映画・テレビで存在感のある演技で印象を残す64歳のキムラ。両親は今でも地元の淡路島で暮らしているが、母は認知症で施設に入り、大病をした父は退院後に一人暮らしをしているという。キムラは時間を見つけては帰省し、そのタイミングで施設から母も自宅へ戻り3人で過ごしているそう。
一方、いつも明るく元気な母は、高校時代の演劇部では人気者だったと同級生だった父は語るそう。高校時代の母の顔と自分はそっくりで、その上感情の起伏が激しいところも似ていると話す。
小さい頃の母は、明るく元気でいつも楽しそうに商売をしていたが、近所に大手商業施設ができて閉店に追いやられた時に、母から笑顔が消えて元気がなくなったといい、故郷に帰ると今でも、当時のことがよみがえると話す。