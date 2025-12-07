髪型迷走中の【40・50代】へ → 丸っとマネOKな「最強こなれボブ」見つけた♡

カチッとまとめすぎずかといってラフ過ぎない絶妙なバランスの「こなれボブ」が、今の大人世代にちょうどいいバランスかも。艶や軽やかさをさりげなく取り入れながら、上品さもキープできるのが人気の理由です。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、今っぽく見える大人のこなれボブをご紹介します。

艶ブラウンのふんわりレイヤーボブ

艶感のあるくすみブラウンが、柔らかさと深みを引き立てるレイヤーボブ。毛束を重ねるように内に入れた毛流れで、シルエットにまとまりを出しながら、軽やかに見せています。艶と動きのバランスが絶妙な、大人のこなれボブです。

甘さ控えめなモードボブ

丸みを抑えたシルエットで、甘さの少ないモードな雰囲気に仕上げたボブ。ぷつっとラインを残したカットがクールな印象を引き立てています。毛束の流れに細い筋を感じさせるスタイリングが、こなれ感を演出。ほんのり外ハネにセットすることで、より洗練された空気感を漂わせます。

オリーブベージュの長めボブ

赤みを抑えたオリーブベージュが透明感を高め、肌を明るく見せてくれそうな長めボブ。ベースはぷつっとラインを残した外ハネで、レイヤーを入れることでトップにふんわりとした毛束感を出しています。マットなくすみ感とベージュの柔らかさが絶妙に調和し、無理のないおしゃれ感を漂わせます。

小顔ウルフで、コンパクトに

顔まわりのすっきり見えが狙える小顔ウルフ。トップをグッと内に入れてコンパクトなフォルムをつくり、襟足は短めのボブレングスで首に沿うようにタイトに外ハネ。全体に丸みとくびれのメリハリがあり、ナチュラルながらも洗練された印象に仕上がっています。

writer：内山友里