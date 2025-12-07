まさに歪んだ正義感… 1パチ常連客（30代）が「泥棒かも」と新規客をストーキング→盗撮　恐怖の書き込み

こう言ったらアレだけど、世の中には自分がまともだと信じ込んでいるおかしな人がいる。まともな交友関係も恋愛もしてなかったのか、著しく偏った、それでいて利己的な正義観に基づいて行動をする困った人。みなさんの周りにもいるんじゃないだろうか。

そして、おかしな人間を見かける場所と言えばパチンコホールである。ここは遊技場と言いつつ賭博場でしかないのだが、低所得者でも楽しめるレートであることから、お金がないけど暇はあって、友達もいない変な人も普通に紛れ込んでいる。

おかしな人って自分がまともだと思いつつちゃんと狂っているので、変な行動をしていてもそれが正しいと思いがち。そのため、普通の人とのやり取りで、こんな齟齬を生じてしまうことも……。（文：松本ミゾレ）

「老人を狙った泥棒とかだったらヤバい」と勝手に新規客を警戒

先日、5ちゃんねるに「パチンコ屋で店員に注意されたんだけどお前らも気をつけろよ」という、もうタイトルからしておかしそうなスレッドが上がっていた。スレ主が馴染みのホールで1パチを打っていたとき、近くの席に「知らない奴」（この時点で言ってることおかしい）がいた。

1パチ低貸しコーナー常連のジジババ曰く「初めて見る人」ということだった。それで、「老人を狙った泥棒とかだったらヤバい」と牽制がてら声を掛けたら無視された。この客からすればいきなり変な人に話しかけられたので、無視するのも当然だろう。

ところがである。スレ主はこの客に対して「ヤバい奴なのかなと思って後つけたりした」と突然ストーキングを開始した。その上で「怪しい奴がいたから声かけたら店員にチクられて『お前が悪い』って感じで注意された」とまさかの被害者しぐさまで発揮する。

ちなみに初見の客に話しかけた際、スレ主は自己紹介をして牽制しようとしたとのこと。いるんだよなぁ、いつも行くホールでさ、こうやって牢名主気分で話しかける常連。

パチンコホールのやばい常連、変に店を私物化しがちで怖い…

このスレ主のおかしなところは、本来誰が来ても問題ないパチンコホールに、普段見かけない客が来たからと言って店員でもないのに勝手に警戒し、後をつけるというムーブ。そしてそれが異常であると認識できていない点にある。

彼はさらに「うちの店はみんな俺以外老人客ばかり、若い奴が来てみんな警戒してた」と、牽制した理由を書き込んでいる。

“うちの店”ってのは、普通ホールの店長が使う言葉なんだけど、まあ本当にパチ屋の常連ってこの距離感が分からない奴、いるんだよ。そして決定的なのが以下の書き込み。

「そいつが席離れた隙に上着に身分がわかるものとかないかポケットを探したりした。それを見られてて店員にチクられて店外に連れてかれて注意された。あとそいつが打ってる横顔を写真撮って友達に送って『こいつ見たことある？』って感じで聞いたのもカメラで確認したらしい」

やばすぎる…。勝手に他人の私物を漁って盗撮までして、その上で尾行。こんな頭のおかしな客がいるなんて、地獄みたいなホールだ。

スレ主は30代半ばと書き込んでもいるけど、30超えててジジババしかいないホールで1パチの常連で自警団ごっこして店に注意されるとか、明らかにまともではない。

僕も昔、パチンコホールで働いていたことがあるが、実はこういう困った常連にバイトさんも悩まされていた。常連同士の派閥を作って勝手に揉めたり、女のアルバイトにしつこく言い寄ったり、勝手に回らない台打って負けたのに大声で怒鳴ったり。

しかも毎日来るからね。朝から晩までずっといるから、ホント嫌だった。仕事してないのか、しなくてもいいぐらい稼いでるのか知らんけど、マジで嫌だった。当然こういう客がのさばると、一見さんはなかなか長居しづらいよね。だって勝手に常連が自警団気分で後をつけたりするんだもの。そんな店でのんびり遊べないわな。

この手の常連は長期的な目で見るとホールに悪い影響を与える。件のスレ主もスタッフからは嫌われていそうだ。スレッド内に「キモいコミュニティだな」という書き込みもあったが、まさにその通りだろう。

いやぁ〜、今年ももう終わるけど、2025年で一番キモいなこれ。何が「お前らも気をつけろよ」なんだよ。まともでない人間はやっぱり自覚がないのだ。